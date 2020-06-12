Карантин та самоізоляція з найріднішими негативно вплинула на багато зіркових пар. Так, співачка Келлі Кларксон остаточно вирішила розірвати шлюб з Брендоном Блекстоком.

За даними журналу People, співачка вже подала документи до суду. Ані Келлі Кларксон, ані Брендон Блексток не коментують причин такого радикального рішення.

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У ЗМІ припускають, що розлучення зіркового подружжя може бути складним. Все тому, що пара має двох спільних дітей, опіка над якими може стати одним із найбільш спірних питань.

Що відомо про шлюб Келлі Кларксон

Співачка Келлі Кларксон та музичний менеджер Брендон Блексток почали зустрічатись у 2012 році. Чоловіку знадобилось всього 10 місяців, щоб зрозуміти, що він хоче одружитись з харизматичною красунею. А вже у 2013-му закохані обмінялись клятвами у присутності найближчих родичів та друзів.

Упродовж 7 років шлюбу Келлі Кларксон із захватом говорила журналістам про свого чоловіка. Тому рішення про розлучення викликало подив у всіх прихильників зіркової пари. Підозрюють, що саме карантин повпливав на стосунки Келлі та Брендона.

У 2018 році подружжя оселилось на розкішному ранчо з великим садом. Келлі Кларксон та Брендон Блексток виховували 6-річну Рівер Роуз та 4-річного Ремінгтона Олександра. Окрім цього, співачка має двох дітей від попередніх стосунків – 19-річну Саванну та 14-річного Сета. Всі діти наразі живуть із зірковою матусею.



Келлі Кларксон з Брендоном Блекстоком та дітьми / Фото US Magazine