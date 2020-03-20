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Співачка Ніколь Шерзінгер показала сексуальні фото у латексному костюмі

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Ніколь Шерзінгер у латексному костюмі / Instagram / @nicolescherzinger

Американська співачка та солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер розбурхала мережу звабливими знімками. Артистка вирішила приміряти латексний костюм, який підкреслив її апетитні форми.

Провокативні світлини з'явились на інстаграм-сторінці артистки. Перед камерою Ніколь Шерзінгер позувала у латексних штанах і корсеті, нагадуючи сексуальну супергеройку. Зухвалості її образу додав чокер з металевим декором та рукавиці. 

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Позувала Ніколь на фоні червоної стіни, що створювало контраст з її сексуальним look.


Сексуальна Ніколь Шерзінгер / Instagram / @nicolescherzinger

Вже у дописі артистка не оминула теми карантину та поширення коронавірусу. "Практикую #соціальнедистанціювання та намагаюся не торкатися мого обличчя", – написала Ніколь Шерзінгер.


Співачка Ніколь Шерзінгер на карантині / Instagram / @nicolescherzinger

Окрім цього, Ніколь Шерзінгер поділилась роликом, в якому показала неймовірну розтяжку. Співачка у латексному костюмі продемонструвала бойовий прийом, чим нагадала прихильникам героїню коміксів Жінку-кішку.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
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