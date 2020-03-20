Співачка Ніколь Шерзінгер показала сексуальні фото у латексному костюмі
Американська співачка та солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер розбурхала мережу звабливими знімками. Артистка вирішила приміряти латексний костюм, який підкреслив її апетитні форми.
Провокативні світлини з'явились на інстаграм-сторінці артистки. Перед камерою Ніколь Шерзінгер позувала у латексних штанах і корсеті, нагадуючи сексуальну супергеройку. Зухвалості її образу додав чокер з металевим декором та рукавиці.
Дивіться також: 5 сексуальних моделей, які стали успішними акторками Голлівуду – 18+
Позувала Ніколь на фоні червоної стіни, що створювало контраст з її сексуальним look.
Сексуальна Ніколь Шерзінгер / Instagram / @nicolescherzinger
Вже у дописі артистка не оминула теми карантину та поширення коронавірусу. "Практикую #соціальнедистанціювання та намагаюся не торкатися мого обличчя", – написала Ніколь Шерзінгер.
Співачка Ніколь Шерзінгер на карантині / Instagram / @nicolescherzinger
Окрім цього, Ніколь Шерзінгер поділилась роликом, в якому показала неймовірну розтяжку. Співачка у латексному костюмі продемонструвала бойовий прийом, чим нагадала прихильникам героїню коміксів Жінку-кішку.