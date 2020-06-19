Секс-символ українського шоу-бізнесу влаштувала розкішний відпочинок у спа після тривалого карантину. Даша Астаф'єва насолоджувалася б'юті-процедурами в оригінальному купальнику з надзвичайно відвертим декольте, яке не залишилося без уваги користувачів.

Співачці та моделі щоразу вдається підбирати неймовірно відверті образи, які роблять кожну її зйомку спокусливою. На нових фото, які з'явилися в інстаграм-профілі Даші Астаф'євої, вона позувала в елітному спа-центрі, у який відправилася разом зі своєю зірковою подругою фешн-форографом Сонею Плакидюк.

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Зірка не змогла залишити фоловерів без гарячого контенту й сміливо позувала в суцільному нюдовому купальнику. Особливістю вбрання стали численні написи й малюнки, а вся увага шанувальників була прикута до екстримального декольте Даші Астаф'євої, яка сміливо оголює груди на камеру.

Волосся співачка зібрала у високий пучок темною хустинкою, яка стала стильним аксесуаром її спокусливого образу. Завдяки вдалим позам вона засвітила не лише свій бюст, а й розкішне струнке тіло та довгі ноги, які неодмінно стають приводом для захопливих коментарів у мережі.



Даша Астаф'єва позувала в провокативному купальнику / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва позувала в провокативному купальнику / Фото Instagram / @da_astafieva