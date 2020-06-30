Відпочинок української співачки в Одесі стає все гарячіший. Ірина Федишин без комплексів демонструє своє тіло в купальнику з найпікантніших ракурсів та навіть роздягається на пляжі. Зухвалий вчинок зірки підкорив мережу.

Ірина Федишин навіть на курорті не відпочиває від соціальних мереж й активно публікує нові фото та відео на особистій сторінці в інстаграмі. Зважаючи на спекотне літо та тепле море, співачка лише встигає змінювати стильні купальники, які прихопила з собою в Одесу. Цього разу перед об'єктивом вона постала у чорному купальнику, залишивши інтригу для шанувальників.

До теми У синьому бікіні: Ірина Федишин засвітила оголені груди на пляжі – спекотні відео

На відео, яке показала зірка, вона з'явилась одягненою на узбережжі Чорного моря. Проте довго залишатися у вбранні вона не планувала. Спочатку Ірина Федишин зняла капелюшок пісочного кольору, згодом – чорний топ, а далі – білі мінішорти. Вона була лише у чорному купальнику на тонких бретелях та сонцезахисних окулярах.

Своєрідний стриптиз артистки супроводжувався спокусливими пластичними рухами під запальну музику. У підписі вона зізналася, що опановує додаток TikTok, а відвертий танець – одне з перших її відео.

У цьому ж чорному купальнику вона грайливо позувала в басейні, спершись руками на бортик. Поза ідеально акцентувала на пишних грудях Ірини Федишин, яка прибрала волосся з тендітних плечей, зібравши його у низький пучок. У басейні вона весело кружляла, не відриваючи погляд від камери. Автор відео знімав її зверху, аби всі принади були у кадрі.