Студії Marvel і Disney знімуть третю частину "Людини-мурахи"

Ще один супергеройський фільм, заснований на однойменному коміксі від Marvel отримає продовження. Так, фанати Людини-мурахи побачать третю частину франшизи.

Про те, що найпопулярніші кіностудії світу, Мarvel та Disney, працюватимуть над третьою частиною фільму "Людина-мураха", повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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У джерелі зазначається, що режисером стрічки стане 55-річний американський кінотворець Пейтон Рід. Адже саме він працював над двома попередніми частинами франшизи "Людина-мураха" (2015) та "Людина-мураха і Оса" (2018).

Також до своїх ролей повернуться Пол Радд, який зіграє головного героя, Еванджелін Ліллі, Майкл Дуглас, Мішель Пфайффер, а також Майкл Пенья.

Нагадаємо, що у 2015 році перша частина "Людини-мурахи" зібрала у прокаті 519 мільйонів доларів, а друга, яка побачила світ у 2018 році, 622 мільйона доларів. Однак, як зазначається на сайті The Hollywood Reporter, третій епізод франшизи вийде не швидше, ніж у 2022 році, оскільки наразі студії займаються виробництвом "Чорної пантери", "Доктора Стренджа" та продовженням "Тора".