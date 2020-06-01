Популярна українська телеведуча досить рідко обирає відверті образи для публічних виходів. Проте у перший день літа Катя Осадча вирішила продемонструвати свої принади в басейні. Вона влаштувала нічні купання топлес.

Провокативні фото з'явилися в особистому інстаграм-профілі зірки. Судячи з усього, Катя Осадча шалено чекала літнього сезону, адже відкрила його ще серед ночі за тридцять хвилин до півночі. Аби зробити купання більш пам'ятними, вона вирішила плавати топлес.

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Знаменитість після лазні занурилася у холодний басейн, температура води сягала лише 12 градусів. Варто зауважити, що перепад температур викликав незабутні емоцій в Осадчої, які вона не приховувала на серії світлин. Зірка насолоджувалася відпочинком у самих шортах, оголивши груди без бюстгальтера. Пишний бюст зірки прикривали хвилі.

Ведуча, яка звикла з'являтися перед публікою у розкішних сукнях та з вишуканою зачіскою, зібрала волосся у високий пучок та показала обличчя без макіяжу.



Катя Осадча влаштувала нічні купання без бюстгальтера / Фото: Instagram / @kosadcha



Катя Осадча влаштувала нічні купання без бюстгальтера / Фото: Instagram / @kosadcha

Як відреагували фоловери

Прихильники зірки не приховували свого захоплення життєрадісною поведінкою Осадчої. Вчинок кумира користувачі мережі назвали авантюрним та не залишили без уваги відсутність бюстгальтера на її тілі: "Катя, ви геніальна авантюристка. Так відверто, мужньо зустрічати літо", "Купальник покинув чат".