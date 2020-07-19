Популярна українська співачка Світлана Тарабарова вдруге вагітна. Поки зірка чекає на появу малюка, ділиться яскравими сімейними світлинами. Днями вона поширила в мережі фото, на якому зображена разом із чоловіком Олексієм.

Артистка поділилася романтичним знімком на особистій сторінці в інстаграмі. Вона з радістю ділиться майже з 600-тисячною аудиторією прихильників щасливими моментами з творчого та особистого життя.

Читайте також У стильній сукні: Світлана Тарабарова показала бездоганний літній образ – фото

Світлана Тарабарова є однією із найвідоміших співачок в українському шоу-бізнесі. Її пісні лунають у кожному куточку країни, їх співають навіть діти. Виконавиця виховує сина Івана та очікує на появу другої крихітки. Не забуває показувати позитивні миті своїм прихильникам, яких цінує та любить.

Світлана Тарабарова з чоловіком

На знімку, що з'явився в профілі Тарабарової, вона позує разом із коханим Олексієм. Знаменитість зробила яскраве селфі, де вони виглядають неймовірно щасливими, а промінчики літнього сонця, які потрапляють в камеру, додають фотографії особливої, теплої атмосфери.

Світлана зображена у спортивному костюмі ніжно-рожевого кольору. Довге руде волосся вона вклала рівно, залишивши чубчик спереду. На обличчі зробила легкий макіяж. Олексій поруч із обраницею постав перед камерою у сірій футболці.



Світлана Тарабарова з чоловіком / Instagram / @tarabarova