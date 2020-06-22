Віка з "НеАнгелів" похизувалась ідеальною фігурою в купальнику: сексуальні фото
Поки концерти неможливо відновити через пандемію артисти залюбки приділяють вільний час творчості, сім'ї чи відпочинку. Так, Вікторія з гурту "НеАнгели" поїхала до сонячної Одеси, звідки залюбки поділилась пікантними знімками.
Фото артистка опублікувала на інстаграм-сторінці 21 червня та одразу ж розбурхала мережу. У курортному місті Вікторія Смеюха позувала у фіолетових трусах із завищеною талією та чорному топі, що підкреслив пишний бюст артистки. Ще більшої пікантності образу додавали розрізи на трусах, які зробили акцент на талії співачки.
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Навіть на пляж солістка гурту "НеАнгели" зробила лаконічний макіяж. Курортний образ Вікторія доповнила пов'язкою на голові, що вважається трендом літнього сезону.
Саме час прикрасити собою улюблене місто біля моря,
– написала артистка.
Вікторія з "НеАнгелів" в Одесі / Фото Instagram / @vikanablack
Мабуть, Вікторія Смеюха сумувала на карантині за пляжними знімками. Артистка позувала у купальнику в різних позах, демонструючи красу свого тіла.
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Вікторія Смеюха в Одесі / Фото Instagram / @vikanablack
Вікторія з "НеАнгелів" в купальнику / Фото Instagram / @vikanablack
Розкішна Вікторія Смеюха на пляжі / Фото Instagram / @vikanablack
Сексуальні фото солістки гурту "НеАнгели" / Фото Instagram / @vikanablack
Пікантна фотосесія української співачки / Фото Instagram / @vikanablack