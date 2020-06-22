Поки концерти неможливо відновити через пандемію артисти залюбки приділяють вільний час творчості, сім'ї чи відпочинку. Так, Вікторія з гурту "НеАнгели" поїхала до сонячної Одеси, звідки залюбки поділилась пікантними знімками.

Фото артистка опублікувала на інстаграм-сторінці 21 червня та одразу ж розбурхала мережу. У курортному місті Вікторія Смеюха позувала у фіолетових трусах із завищеною талією та чорному топі, що підкреслив пишний бюст артистки. Ще більшої пікантності образу додавали розрізи на трусах, які зробили акцент на талії співачки.

Дивіться також У напівпрозорій сукні без білизни: Ельза Госк засвітила оголені груди – еротичні фото

Навіть на пляж солістка гурту "НеАнгели" зробила лаконічний макіяж. Курортний образ Вікторія доповнила пов'язкою на голові, що вважається трендом літнього сезону.

Саме час прикрасити собою улюблене місто біля моря,

– написала артистка.



Вікторія з "НеАнгелів" в Одесі / Фото Instagram / @vikanablack

Мабуть, Вікторія Смеюха сумувала на карантині за пляжними знімками. Артистка позувала у купальнику в різних позах, демонструючи красу свого тіла.

Спекотно Найвідвертіші фільми з Ніколь Кідман, в яких вона оголялась: відео та фото 18+



Вікторія Смеюха в Одесі / Фото Instagram / @vikanablack



Вікторія з "НеАнгелів" в купальнику / Фото Instagram / @vikanablack



Розкішна Вікторія Смеюха на пляжі / Фото Instagram / @vikanablack



Сексуальні фото солістки гурту "НеАнгели" / Фото Instagram / @vikanablack



Пікантна фотосесія української співачки / Фото Instagram / @vikanablack