Хореограф та незмінний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма не приховує особисте життя від прихильників та часто публікує чуттєві фото з коханою дружиною. Подружжя знялося у черговій романтичній фотосесії серед поля та вкотре підкорило мережу своїми почуттями.

Союз Влада Ями та Ліліани Кудлай без жодних вагань можна назвати ідеальним, адже пара завжди підтримує одне одного як у захопленнях, так і в кар'єрі. Дружина танцівника в інстаграмі опублікувала кадри з нової зйомки, які лише доводять, що їхнє кохання за п'ять років шлюбу лише міцніє.

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У розлап літнього сезону пара влаштувала ніжну зйомку за містом. Локацією вони обрали пшеничне поле. Перед камерами закохані постали у бездоганних образах. Влад Яма обрав штани кремового кольору та лляну сорочку.

Його обраниця Ліліана одягла розкішну блузу з об'ємними рукавами та мереживними вставками, яка звабливо оголювала тендітні плечі. Її дружина хореографа доповнила коричневим корсетом. Не забула вона й про макіяж у нюдових відтінках та лаконічні аксесуари.

"Круто відчувати себе різною в об'єктиві фотокамери. Відпустити все і бути іншою. Це ніби психотерапія, хоча ні – медитація", – зворушливо висловилася дружина Влада Ями про зйомку.



Влад Яма з дружиною Ліліаною / Фото Instagram / @liliya_yama