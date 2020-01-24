Як пройшов показ нової колекції Оксани Караванської в Давосі: фото

Культурна дипломатія в дії: під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі українська дизайнерка Оксана Караванська влаштувала показ нової колекції. Модне шоу відбулося в Українському Домі і стало одним із найбільш ексклюзивних та яскравих заходів.

Нову колекцію з етномотивами Оксана Караванська назвала Ukrainian Haute Couture. Близько 30 унікальних жіночих образів продемонстрували моделі на модному показі. Сама ж дизайнерка не приховує, що нову колекцію створила з натхненням від сили та містики карпатських гір. Відтак вбрання поєднало давню гуцульську музику та сучасну графіку, новітні технології з авторськими орнаментами, глибокі історичні та культурні сенси.

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На показ завітаkи учасники Всесвітнього економічного форуму. За словами представників Оксани Караванської, всі очевидці були вражені автентикою в одязі, відтак зустріли модне шоу гучними оваціями.



Оксана Караванська в Давосі / Пресслужба

Як відомо, Оксана Караванська – одна з вітчизняних модельєрок, яка створює ексклюзивні речі з унікальним креативним кроєм та національними орнаментами. Своїми колекціями вона прагне просувати імідж України у світі, відтак модні шоу від Караванської вже переглянули у США, Франції та Швейцарії. У Давосі дизайнерка презентувала одяг у рамках події "Україна: творчість, інновації, можливості".



Показ одягу від Оксани Караванської / Пресслужба



Українці влаштували фешн-показ у Давосі / Пресслужба



Вбрання від Оксани Караванської / Пресслужба



Показ нової колекції Оксани Караванської / Пресслужба



Фешн-подія у Давосі / Пресслужба



Вироби від Караванської / Пресслужба



Як пройшов показ від Оксани Караванської / Пресслужба Як пройшов показ від Оксани Караванської / Пресслужба



Українці у Давосі / Пресслужба