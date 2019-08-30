Євробачення-2020: у якому місті пройде пісенний конкурс

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Євробачення-2020 пройде у Роттердамі
Євробачення-2020 пройде у Роттердамі / eurovision.tv

Співак Дункан Лоренс минулого року приніс перемогу Нідерландам на Євробаченні-2019. Організатори вже визначилися з місцем проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020. Ним стане місто Роттердам.

Про це повідомляється на офіційному сайті Євробачення. Раніше на місце проведення конкурували міста Роттердам і Маастріхт, тому що у заявках цих міст були значно сильніші позиції у порівнянні з іншими локаціями.

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Серед критеріїв для вибору враховувалися місце, місткість, технічні засоби, житло, інфраструктура і доступність. Відтак було обрано для проведення Євробачення-2020 місто Роттердам.

Роттердам проявив фантастичний ентузіазм і відданість та має необхідні можливості для прийому делегацій з більш ніж 40 країн в травні наступного року,
– заявив виконавчий керівник EBU Джон Ола Санд.

Євробачення-2020 пройде в Роттердамі: дивіться відео

Додамо, Амстердам через кілька тижнів після подачі заявки відмовився від участі, оскільки найбільший концертний зал Ziggo Dome заброньовано на ймовірні дати проведення події. Найбільш імовірними датами для проведення конкурсу в Нідерландах досі залишаються: 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал) 2020 року.

Що відомо про Євробачення-2019?Грандіозний фінал Євробачення-2019 відбувся 18 травня 2019 року. У завершальному етапі шоу взяли участь представники 26 країн. За результатами голосування глядачів та журі, перемогу здобув представник Нідерландів Дункан Лоренс. Протягом кількох місяців він незмінно очолював рейтинги букмекерів з ліричною піснею Arcade. Україна цього року не брала участь в конкурсі, через скандал на Національному відборі зі співачкою MARUV.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Євробачення Євробачення 2020 Нідерланди
Джерело: LifeStyle 24
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