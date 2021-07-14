Куля зачепила багато органів: лікарі розповіли про стан пораненого в Житомирі хлопчика

На Житомирщині війський поранив 9-річного хлопчика. Лікарі місцевого медичного закладу розповіли, в якому стані зараз перебуває постраждала дитина.

Хлопчику зробили важку операцію. Про це повідомив завідувач реанімації Новоград-Волинської центральної районної лікарні Іван Кравченко.

Зверніть увагу Військовому, який поранив 9-річного хлопчика на Житомирщині, повідомили про підозру

Що відомо про стан хлопчика

За словами медпрацівника, 9-міліметрова куля зачепила багато органів постраждалого, адже пройшла навиліт крізь спину.

Пошкоджено шлунок, підшлункову залозу, селезінку. Крововтрата. Шлунок поранений, наскрізне поранення,

– наголосив Кравченко.

Відзначимо, що пораненого хлопчика доставили вертольотом до Києва. Він перебуває у столичній лікарні "Охматдит".

Поранення хлопчика на Житомирщині: що відомо

Хлопчика з пістолета "Форд"-17 поранив друг його батька – військовий, який вирішив похизуватися зброєю. Тоді куля влучила дитині в спину.

За інформацією лікарів, у постраждалого пошкоджені хребет, шлунок та селезінка.

Військовий сам привіз дитину до лікарні, але спочатку заявивши, що хлопчика поранили біля річки. Пізніше в його автомобілі знайшли 2 автомати Калашнікова та 1 пістолет "Форд"-17.

Затриманому військовослужбовцю вручили повідомлення про підозру за статтею умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.