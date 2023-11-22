Чи закінчилася б війна, якби вбили Путіна: Світан назвав можливий сценарій

Володимир Зеленський впевнений, що Україна має повне право ліквідувати Владіміра Путіна під час війни. До того Президент України сам пережив щонайменше п'ять замахів на своє життя, які планувала російська влада.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу про те, що у воєнний час верховний головнокомандувач армії противника є законною військовою ціллю. Однак наслідки такого вчинку можуть бути неочікуваними.

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Наказ віддавати не потрібно

Не варто вважати, ліквідація глави держави-противника може призвести до серйозних змін у ворожій державі та на фронті.

Якби вдалося ліквідувати Путіна, війна б не закінчилась. Військові механізми дозволяють втрату керівництва на будь-якому етапі. Існують замісні механізми, які починають одразу працювати. Також є політичні механізми, які перерозподіляють президентські обов'язки між гілками влади,

– пояснив військовий експерт.

Щодо Путіна як верховного головнокомандувача, який є легальною військовою ціллю, то керівництву України не потрібно було б віддавати наказ на його ліквідацію.

Якщо у будь-якого українського військового або представника спецслужб виникне можливість ліквідувати Путіна, вони однозначно скористаються нею,

– зауважив військовий експерт.

Роман Світан розповів, чи може ліквідація Путіна може змінити хід війни: дивіться відео

Він наголосив, що ліквідація керівництва противника під час бойових дій виконується без наказу. А після гарячої фази повинен залишитися механізм ліквідації терористичної організації, якою є міністерство оборони Росії.

"Для цього потрібно через Верховну Раду провести закон, в якому міноборони ворога визначиться як терористична організація", – зазначив Роман Світан.

Як Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні

Володимир Зеленський зазначив, що Росія готує план з усунення його від влади та навіть вбивства. Операція з дестабілізації в Україні має назву "Майдан-3". Президент впевнений, що Кремль буде використовувати будь-які інструменти, які має, щоб здійснити свій задум.

Також Зеленський розповів в інтерв'ю, що пережив щонайменше 5 – 6 спроб замахів на життя. Проте українським спецслужбам вдалося всі їх попередити. Президент згадав, що перший раз він відчув те саме, як коли вперше пережив спалах Covid, однак згодом звик до новин про чергове намагання його ліквідувати.

Водночас Зеленський вважає, що ліквідація Путіна є цілком законним актом. Він додав, що під час війни "Україна має всі права захищати свою землю".