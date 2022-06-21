Лише для однієї справи, – Гудков припустив, чому Путін їде у Білорусь до Лукашенка

Навряд Путін відправить у Білорусь свого двійника, абощо. Це можна пояснити тим, що такі люди, як Лукашенко – одразу викриють цей обман.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він також зазначив, що єдине пояснення, чому Путін прибуде до Мінська особисто – демонстрація того, що він живий-здоровий і здатен на будь-що.

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Все виглядає так, що Путін просто хоче всім довести, що він дієздатний. Адже останнім часом чимало інформації з'являлось про його хвороби та інші речі, підкреслив Гудков.

За словами російського політика, Путіну більше нема куди їхати, хіба що кудись у Африку. Навіть у Казахстані його не раді бачити, адже всі пам’ятають, як Токаєв "розмазав" Путіна днями.

Чимало останнім часом розмов, мовляв, Путін їде особисто "дотиснути" Лукашенка на повноцінний вступ у війну проти України. Але Лукашенко на рятуватиме Путіна ціною свого життя,

– переконаний Геннадій Гудков.

"Вся "влада" Лукашенка тримається на його армії, яка тримає білорусів у страху. Якщо він зараз надішле війська помирати в Україну – його дуже швидко знищить власне населення", – зазначає опозиціонер Гудков.

Лукашенко трясе повітря та нібито готується до вступу у війну

Поки ж на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях перебуває до семи білоруських батальйонів – це від трьох до чотирьох тисяч особового складу.

У Держприкордонслужбі інформували, що Білорусь посилює ділянку кордону з Україною. Повідомлялося, що Білорусь розмістила близько 7 батальйонів на цьому напрямку.

Також у Держприкордонслужбі констатували, що на цей момент не зафіксували ударного угруповання з боку Білорусі, яке могло б здійснити вторгнення в Україну.

Водночас президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до нападу з Білорусі у 4 областях.

Зараз загальна чисельність білоруської армії складає близько 60 тисяч осіб. Однак білоруська влада планує її збільшити ще на 20 тисяч, створивши південне оперативне командування. Відтак зараз триває активне вербування до лав білоруської армії.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що Збройні Сили України посилено несуть бойове чергування біля білоруського кордону. Їм допомагає тероборона та добровольчі формування територіальних громад.

Опозиціонер та колишній білоруський міністр культури Павло Латушко розповів, що на територію Білорусі за останній час прибули декілька тисяч російських найманців з ПВК "Вагнера".

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що білоруські військові й далі стоять біля кордону з Україною. Вони провели командно-штабне навчання та обладнують позиції у Брестській області.

Окрім того, у Генштабі інформували, що поблизу білоруського кордону почали свою діяльність пункти прийому мобілізованих. Їх розгорнули на Волинському та Поліському напрямках. У цих пунктах планують приймати тих, хто досягнув призовного віку.

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