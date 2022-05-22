Лишилися бюрократичні й технічні моменти, – Зеленський про членство України в ЄС

За цінностями та поглядами Україна давно є частиною Європи. Проте, аби набути статусу члена Європейського Союзу необхідно врегулювати деякі бюрократичні та технічні моменти.

На цьому наголосив Володимир Зеленський під час брифінгу із польським президентом Анджеєм Дудою, інформує 24 канал. Він додав, що Україна очікує на набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу у червні цього року.

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Україна вже давно у Європейському Союзі

Зеленський зазначив, що Україна вже неодноразово доказала, що є частиною Європи.

Ми однаково мислимо, однаково віримо й захищаємо нашу свободу та незалежність. Але є бюрократичні, технічні речі, і на цьому шляху нам потрібні потужні амбасадори,

– зазначив президент України.

Він додав, що Польща якраз і є однією з тих країн, які можуть стати надійними партнерами на міжнародній арені.

"Польща сьогодні відіграє важливу роль у просуванні України до членства у Європейському Союзі, адже як ніхто розуміє, що наша країна давно є частиною Європи", – наголосив він.

Крім того, президент додав, що Україна очікує отримати статус кандидата в члени ЄС вже у червні. Раніше такий же прогноз озвучив Андрій Єрмак.

Вступ України до ЄС: головне

Державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон вважає, що процес вступу України до ЄС буде не надто швидким. За його прогнозами, Україна стане повноправним членом ЄС через 15 – 20 років.

Іншу цифру називає проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський. За його словами, вступ України в ЄС може відбутися за 3 роки.

Водночас президент Франції просуває ідею нової європейської спільноти. Він прагне створити "Європейське політичне співтовариство", яке стане доповненням до ЄС, але не буде його альтернативою. Саме в цьому проєкті Макрон пропонує місце Україні.

На заяву лідера Франції відреагував Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Україні не потрібні сурогати статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Вони лише ображають український народ.

Нагадаємо – вже в червні Єврокомісія має надати свою відповідь щодо вступу України у ЄС. Очікується, що ми отримаємо статус кандидата на вступ, але про повноправне членство наразі не йдеться. Зокрема, Європа боїться, що війна на території України може затягнутися, а ЄС доведеться нести відповідальність за економічну ситуацію в післявоєнній державі.

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