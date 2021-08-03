Ліси перетворились на попіл: фото наслідків пожеж у Туреччині
3 серпня 2021 , 11:59Читать новость на русском
Джерело:BirGun
У Туреччині більшість пожеж рятувальники взяли під контроль. Однак потужний вогонь вирував близько тижня, тому залишив нищівні наслідки.
Наразі пожежники активно гасять 10 осередків займань у 5 провінціях. Масштаби лиха ще оцінюють.
До речі Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео
Жахливі наслідки пожеж
Опублікували фото, як зелені ліси після пожеж стали повністю чорними. В горах стоять обвуглені стовбури раніше широколистих дерев. Наприклад, лісовий масив у районі Ічмелер повністю перетворився на попіл.
Вціліли лише насадження в околицях поселень.
Наслідки пожеж / Фото BirGun
Вигоріли ліси / Фото BirGun
Що відомо про пожежі у курортній Туреччині
- Про масштабні лісові пожежі у Туреччині стало відомо 28 липня. Спочатку зайнявся ліс у місті Манаґавт біля курортної Анталії. Вогонь швидко поширювався через вітер.
- Через лихо загинули 8 осіб, травмовані – більше ніж 200;
- На допомогу турецьким рятувальникам вилетіли наші надзвичайники. Українські літаки прибули у Туреччину 30 липня.
- Згодом вогонь добрався і до готелів. У Бодрумі евакуйовували туристів з 5-зіркових готелів.
- Пожежі могли виникнути через підпал. Вже затримали ймовірного палія.
- Станом на 2 серпня взяли під контроль 125 зі 132 займань.
Масштабні пожежі у Туреччині, дивіться відео: