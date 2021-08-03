Ліси перетворились на попіл: фото наслідків пожеж у Туреччині

3 серпня 2021 , 11:59
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Джерело:

BirGun

У Туреччині більшість пожеж рятувальники взяли під контроль. Однак потужний вогонь вирував близько тижня, тому залишив нищівні наслідки.

Наразі пожежники активно гасять 10 осередків займань у 5 провінціях. Масштаби лиха ще оцінюють.

До речі Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

Жахливі наслідки пожеж

Опублікували фото, як зелені ліси після пожеж стали повністю чорними. В горах стоять обвуглені стовбури раніше широколистих дерев. Наприклад, лісовий масив у районі Ічмелер повністю перетворився на попіл.

Вціліли лише насадження в околицях поселень.


Наслідки пожеж / Фото BirGun


Вигоріли ліси / Фото BirGun​

Що відомо про пожежі у курортній Туреччині

Масштабні пожежі у Туреччині, дивіться відео:

 

Автор: Ольга Музика