Росія підняла у небо свої Ту-95: монітори пишуть про загрозу пуску крилатих ракет по Україні

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що російська армія в ніч проти 8 травня знову запустила в небо свої стратегічні бомбардувальники. Мовиться про літаки Ту-95, які злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

За даними моніторів, ці ворожі повітряні судна направлялися у південному напрямку, ближче до кордонів нашої держави. Саме Ту-95 є потенційними носіями ракет типу Х-101, Х-55 чи Х-555, тому у разі загрози по всій Україні можуть оголосити повітряну тривогу.

До теми До Києва долетіла бойова частина ракети Х-69: у Повітряних силах розповіли деталі

Окупанти підняли в небо свої літаки Ту-95

Низка моніторингових телеграм-каналів пізно ввечері 7 травня відзначила, що російські загарбники підняли свої літаки Ту-95 з аеродрому у Мурманській області. Кількість літаків варіювалася від 3 до 5 одиниць, однак з часом цифра могла збільшитися.

У телеграм-каналі Monitor зазначили, що у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 03:00 – 04:30. Тому ракети, у такому випадку, варто очікувати приблизно о 04:00 – 05:00.

Водночас представники каналу Monitor наголосили, що кількість злетівших Ту-95 не так важлива, як кількість запущених ракет Х-101, яку приблизно можна буде зрозуміти тільки коли і якщо ракети будуть у повітряному просторі України.

Вже у квітні 2024 року стало зрозуміло, що ракети Х-101 з основної зброї, на яку росіяни робили ставку, перетворились на засоби перенавантаження ППО. Основну загрозу зараз становлять балістичні/аеробалістичні ракети та сучасні Х-69,

– мовиться у дописі каналу.

Коли Росія востаннє обстрілювала Україну з Ту-95

Останній масований удар України ракетами Х-101/Х-555 відбувся у ніч з 26 на 27 квітня. Тоді окупанти випустили 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, а район пусків був у Саратовській області, що в Росії.

Тієї ночі протиповітряна оборона нашої держави знищила 6 крилатих ракет Х-101/Х-555. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала енергетична інфраструктура нашої держави.

Варто зазначити, що кілька літаків Ту-95МС Україна наприкінці 1990 років передала Росії, і тепер країна-агресорка застосовує їх для обстрілів наших областей. Усе, що відомо про літаки Ту-95, характеристики та кількість повітряних суден в окупантів – читайте у матеріалі.