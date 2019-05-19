Літак Boeing 737-400 авіакомпанії Yanair здійснив аварійну посадку у міжнародному аеропорті "Львів" імені Данила Галицького. Відомо, що літак виконував рейс за маршрутом Анталія – Львів на замовлення туроператора Join UP. Інцидент трапився 18 травня о 14:45.

Наразі відомо, що ніхто з пасажирів не постраждав, передає туроператор. Однак, внаслідок ситуації наступні рейси затримали.

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Під час заходження на посадку у літаку спрацювала система подавання кисню до салону. Також була підозра розгерметизації салону, тому випали кисневі маски.

Також туроператор повідомив, що за фактом інциденту проводиться розслідування відповідними держаними органами. Детальна інформація буде оприлюднена вже після отримання результатів.



Літак Yanair здійснив аварійну посадку в аеропорту Львова

Дивіться відео: що відбувалося в салоні літака

Що відомо про YanAir?Українська авіакомпанія YanAir була заснована у 2012 році. Її флот налічує шість літаків. Загалом YanAir відзначився частими затримками рейсів та казусами з багажем.

До слова, в американському місті Нью-Йорк приватний гелікоптер, не долетівши до посадкової смуги, впав у річку Гудзон. На борту перебував тільки пілот. Його вдалось врятувати, значних ушкоджень він не зазнав.