Мовиться не про дуже великий термін, – Єрмак про постачання літаків F-16 Україні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловився щодо термінів постачання західних винищувачів F-16 нашим Збройним Силам. На його думку, це може статися вже впродовж кількох місяців.

Наразі українська сторона намагається пришвидшити процес отримання винищувачів F-16. Про це Андрій Єрмак розповів в ефірі національного марафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна отримає літаки F-16: як росіяни намагаються самозаспокоїтися через це

Коли Україна зможе отримати західні винищувачі

Єрмак зазначив, що терміни постачання літаків залежать від багатьох факторів. Попри це, він вірить, що цей процес наші союзники не будуть затягувати.

Я дуже сподіваюся, що мовиться не про дуже великий термін, а про місяці,

– запевнив Єрмак.

Він також наголосив, що українська влада зробить усі необхідні кроки доволі швидко. За його словами, тренування наших пілотів на F-16 може розпочатись вже "найближчими тижнями або днями".

Які країни першими доставлять F-16 в Україну

Єрмак пояснив, що першочергово західні винищувачі F-16 нададуть наші союзники, що вже заявили про готовність їх постачати, зокрема це Британія та Нідерланди. Згодом до цього переліку зможуть приєднатися й Сполучені Штати.

Що відомо про передачу Україні літаків F-16

Радник міністра оборони Юрій Сак зазначив, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16. За його словами, наразі країна до середини 2024 року буде використовувати 24 своїх винищувачі F-16. А після цього вони будуть доступні для іншого призначення, зокрема, для продажу.

Також Нідерланди мають ще 18 одиниць F-16, які вони більше не використовують в бойових діях. І вони можуть бути передані в інше місце призначення.

Водночас міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що тренування українських пілотів можуть розпочатися в липні 2023 року.

Крім цього, Президент США Джо Байден на саміті "Великої сімки" 19 травня оголосив про план навчання українських пілотів на американських багатоцільових винищувачах четвертого покоління F-16. Він додав, що навчання розпочнеться найближчими тижнями.