Після вступу України в НАТО звільнення Донбасу та Криму відбудеться не за "статтею 5", – Литва

Депутат литовського сейму Жигімантас Павіліоніс висловив думку, що потенційне членство України в НАТО буде обумовлене неможливістю задіяти 5 статтю Вашингтонського договору для звільнення Донбасу та Криму від окупації Росії.

Глава комітету з міжнародних справ сейму Литви вважає, що неможливість пустити у дію статтю 5 "буде дуже ясно обумовлена як умова вступу України в Альянс".

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Водночас, за його словами, важливо розуміти, що війною з Росією вже займеться НАТО.

Це буде спільний конфлікт. Не ви одні будете його вирішувати, і не Німеччина з Францією, а весь Альянс. Станеться те, чого зараз хоче Зеленський – інші країни включаться. Ваш конфлікт буде обговорюватися кожен день в Брюсселі, в Раді НАТО, а там і мізків, і сил, і інструментів, повірте, дуже багато, щоб Росія потроху відступила,

– сказав парламентар.

Жигімантас Павіліоніс переконаний, що у цьому випадку Росія "відступить навіть до того, як Україна остаточно вступить в Альянс".

Вступ України в НАТО: що відомо

Стаття 5 Вашингтонського договору передбачає, що в разі нападу на одного з членів НАТО всі союзники стають на його захист.

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