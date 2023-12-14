Росіянам там дуже важко, – Мусієнко про перспективи ЗСУ на лівобережжі

Українські військові утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Очевидно, що росіянам там дуже важко, адже їм не вдається видавити наших захисників.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, прокоментувавши ситуацію на лівобережжі Херсонщини.

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Що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Як припустив Мусієнко, на лівобережжі Херсонщини перебуває близько 60 тисяч особового складу ворога. Їм не вдається витіснити українських захисників, яких значно менше на цій ділянці.

Звісно, Силам оборони України складно просуватися в таких умовах. Але вони завдають потужних втрат ворогу на цьому напрямку.

Росіянам там дуже важко. Вони ведуть, скажімо так, безуспішні бойові дії. Ворог підтягнув додаткові сили, але вони не можуть витіснити українське угруповання на правий берег Херсонщини. Там дійсно важкі бої. Але росіяни зазнають серйозних втрат. Хто там тільки не побував. Зокрема, й 810 бригада морської піхоти окупантів. Приходять і зазнають втрат,

– сказав Мусієнко.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: коротко

Очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що ситуація на лівобережжі Херсонщини залишається складною. На перебіг бойових подій впливає погода. Росіяни намагаються атакувати, але такі спроби наступу закінчуються невдачами.

На цьому напрямку активно триває контрбатарейна боротьба. Вона дещо зменшує тиск на українських військових, які перебувають на лівому березі.

Нещодавно військові з Сил спеціальних операцій показали, як влучили в командно-спостережний пункт окупантів. Сталося це в тимчасово окупованих Олешках.