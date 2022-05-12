Луганщина без води та електрики: росіяни знищують все на своєму шляху

У Новопскові російські окупанти втрутились в роботу магістрального газогону, що транспортує газ до Луганщини та Донеччини. Про це повідомив Сергій Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, 11 травня було зафіксовано несанкціоновані зміни режимів транспортування газу.

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Вони вказують про закриття газових кранів на компресорній станції у тимчасово окупованому Новопскові. Зокрема, на магістральному газогоні "Новопсков-Шебелинка", що транспортує газ на територію Донецької та Луганської областей.

Отримано інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу,

– повідомив Сергій Гайдай.

"Зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україні території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу", – додав Гайдай.

Вода та електрика

Голова Луганської ОВА зазначив, на Луганщині майже не залишилося вцілілих об’єктів життєзабезпечення, адже росіяни знищують все на своєму шляху. Більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля.

"Якісь лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок. Зараз електропостачання відсутнє всюди в області. Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання", – повідомив Сергій Гайдай.

Останні новини з Луганщини

Двоє рятувальників з Луганщини трагічно загинули через російських окупантів. Вони допомагали гасити пожежі, витягали людей з-під завалів і розміновували обстріляні будівлі.

Російські військові продовжують обстрілювати Луганську область. Цього разу вороги били по будівлі школи-інтернату для дітей з особливими потребами. Заклад мав сучасний ремонт і обладнання. На щастя, вдалося уникнути жертв і постраждалих. Усіх вихованців зі школи раніше евакуювали

10 травня вдень росіяни вкотре вдарили артилерією та системами залпового вогню по місту Сєвєродонецьк Луганської області. Внаслідок цього постраждав газопровід. Мешканці міста залишилися без газу.

Місто Кремінна Луганської області вже тривалий час знаходиться під ворожою окупацією. Мародерству росіян немає меж. Вони обчищають будинки цивільних, освітні заклади та лікарні. Все награбоване вивозять до Росії.

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