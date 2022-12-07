У Лукашенка єдиний вихід: чому в Білорусі хочуть запровадити смертну кару
У Білорусі можуть ввести смертну кару за держзраду для чиновників та військових. Подібні тези лунали й до повномасштабного вторгнення в Україну.
Однак вони активізувалися після візиту до країни міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, який, найімовірніше, тиснув на Лукашенка, аби той таки вступив у війну. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.
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"Білоруські військові зовсім не хочуть долучатися до війни в Україні. Відкрито вони говорити про це ще не будуть, поки у них все нормально, вони отримують зарплати, їм же потрібно годувати свої сім'ї, їм же війна в Україні не болить і не пече. Вони хвилюються за своє. Їм засвербить і запече, коли ця історія буде торкатися кожного з них", – відзначає Клочок.
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Лукашенко загнаний у кут
Очевидно, що Шойгу приїхав і сказав Лукашенку: "Якщо ти не вступиш у війну – з тобою буде те саме, що з Макеєм". Навряд чи мали місце натяки, вважає Клочок, усе було сказано прямим текстом.
"Відповідно у Лукашенка єдиний вихід. Або введенням закону він примушуватиме білоруську армію взяти участь у війні, або він буде знищений фізично", – каже Клочок.
На тлі російського тиску білоруський диктатор давно мав вступити у війну. Втім, акцентує політичний експерт, Лукашенку досі вдавалося цього уникати.
Він чудово розуміє, якщо білоруська армія фізично вступить у війну проти України – це повністю змінить геополітичну ситуацію. Країни НАТО та США, які мають потужне військове представництво у Східній Європі, зовсім по іншому на це дивитимуться,
– зауважує політичний та економічний експерт.
Так, війська, які перебувають на кордоні, завтра будуть в країні – в результаті і Білорусь, і Лукашенко будуть знищені фізично.
"Це розуміє Лукашенко. Він намагається щось робити, ухвалювати якісь закони й запевняти, що усе зробить. Це розуміють у Росії, і вони в такий спосіб тиснуть на Лукашенка", – підкреслює Валерій Клочок.
Саме тому білоруський диктатор намагається залякати чиновників й військових смертною карою. Як то кажуть: "Не хочеш – будеш знищений. А робитимеш – будеш жити за хліб і воду".
Можливо, вважає політичний експерт, Лукашенко буде змушений почати вторгнення. Але він розуміє, що він отримає дуже серйозну відсіч – не лише від ЗСУ, а й від НАТО та США.
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- У Білорусі відбуваються навчання військових, перевірки армії, які анонсував Александр Лукашенко. Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман наголосив, що ці заходи демонструють підготовку вторгнення, але не свідчать, що рішення про нього прийнято.
- За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, наразі перспектив для наступу немає – як з боку білоруських військ, так і з боку того контингенту російських окупантів, що перебуває на території Білорусі.
- У Генштабі повідомляють, що серед прикордонників та військовослужбовців Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва країни. Відомо, що планові навчання внаслідок нового призову проходять близько 10 тисяч призовників. Частина білоруських полігонів зайнята російськими "мобіками".