Лукашенко божився видати "вагнерівців" Україні, – Мендель

4 жовтня 2021 , 16:13
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Джерело:

24 канал

Юлія Мендель стверджує, що Олександр Лукашенко обіцяв Володимиру Зеленському віддати Україні затриманих під Мніськом "вагнерівців". Мовляв, білоруський політик запевняв у підтримці.

За словами колишньої речниці Зеленського, самопроголошений президент Білорусі показав себе як ненадійний партнер. Про це Мендель заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Обіцянки" Лукашенко не дотримався

Лукашенко начебто не дотримувався домовленостей з Україною.

В одній з останніх розмов із Зеленським Лукашенко божився віддати "33 богатирів", тобто "вагнерівців", затриманих під Мінськом. Саме нам віддати, Україні, а не повернути Росії,
– сказала експрессекретарка.

Зрештою, цього не сталось. Тому Мендель припустила, що чи то "пам'ять у Лукашенка ослабла, чи то він занадто гнучкий в ухваленні рішень".

Зверніть увагу! Зеленський говорив  телефоном з Лукашенком про вагнерівців 5 серпня 2020 року. Тоді український президент попередив Лукашенка про те, що Київ не сприйматиме іншого варіанту, окрім екстрадиції вагнерівців.

Що відомо про затримання вагнерівців

  • У Білорусі 29 липня 2020 року затримали 33 іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".
  • Вони приїхали з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом.
  • Пізніше їх повернули Москві. Хоча про екстрадицію просила й Україна, адже частина бойовиків воювали на Донбасі за окупантів.
  • У ЗМІ з'явилась інформація, нібито це була операція українських спецслужб. Мовляв, літак мали посадити в Києві та затримати "вагнерівців".
  • Однак операцію зірвали нібито через злив з Офісу Президента. Українська влада це заперечила.
  • Президент Володимир Зеленський спершу теж все відкидав, але потім визнав, нібито це була операція України, але походила від інших країн.
  • У Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію для розслідування справи. Відповідно до її розслідування, спецоперації не було, натомість був спеціальний захід.
Автор: Ольга Музика