Лукашенко божився видати "вагнерівців" Україні, – Мендель

Юлія Мендель стверджує, що Олександр Лукашенко обіцяв Володимиру Зеленському віддати Україні затриманих під Мніськом "вагнерівців". Мовляв, білоруський політик запевняв у підтримці.

За словами колишньої речниці Зеленського, самопроголошений президент Білорусі показав себе як ненадійний партнер. Про це Мендель заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Обіцянки" Лукашенко не дотримався

Лукашенко начебто не дотримувався домовленостей з Україною.

В одній з останніх розмов із Зеленським Лукашенко божився віддати "33 богатирів", тобто "вагнерівців", затриманих під Мінськом. Саме нам віддати, Україні, а не повернути Росії,

– сказала експрессекретарка.

Зрештою, цього не сталось. Тому Мендель припустила, що чи то "пам'ять у Лукашенка ослабла, чи то він занадто гнучкий в ухваленні рішень".

Що відомо про затримання вагнерівців

У Білорусі 29 липня 2020 року затримали 33 іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".

Вони приїхали з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом.

Пізніше їх повернули Москві. Хоча про екстрадицію просила й Україна, адже частина бойовиків воювали на Донбасі за окупантів.

У ЗМІ з'явилась інформація, нібито це була операція українських спецслужб. Мовляв, літак мали посадити в Києві та затримати "вагнерівців".

Однак операцію зірвали нібито через злив з Офісу Президента. Українська влада це заперечила.

Президент Володимир Зеленський спершу теж все відкидав, але потім визнав, нібито це була операція України, але походила від інших країн.

У Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію для розслідування справи. Відповідно до її розслідування, спецоперації не було, натомість був спеціальний захід.