Лукашенко знає, що за ним прийдуть: від кого він хоче вберегтися своїм новим указом
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко дозволив своїм військовим стріляти з вогнепальної зброї по населенню. Відповідно до офіційного наказу, білоруська армія зможе використовувати зброю та техніку проти власних громадян. Умови для цього сформульовані дуже "розмито".
Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що насправді Лукашенко зараз дуже переляканий, тому приймає репресивні накази. Щобільше, він боїться за свою сім'ю і навіть перевіз сина Ніколая за кордон.
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До чого готується білоруський диктатор
"Лукашенко чітко розуміє, що через певний час за ним прийдуть. Він дуже боїться білоруських добровольців, які воюють в Україні", – розповів Борис Тизенгаузен.
Варто згадати, що на початку повномасштабної війни більшість білорусів не хотіла йти воювати проти України. Відтак Лукашенко має страх, що не всі військові стрілятимуть в людей, як написано в його новому наказі. Ба більше, там зазначено, що можна застосовувати зброю навіть проти жінок, дітей та інвалідів, якщо вони становлять загрозу.
Він максимально закручує гайки й це свідчить про страх. У Лукашенка почалися "чистки". Він безумствує, "зачищає" і розуміє, що за ним доволі скоро прийдуть,
– зауважив політтехнолог.
Варто розуміти, що накази Лукашенка можуть мати зворотний ефект – військові можуть наважитись стріляти в тих, хто підтримує Лукашенка. Тому самопроголошений президент фактично відкрив "ящик Пандори". Наприклад, під час протестів у 2020 році люди зі зброєю не стали поруч з мітингувальниками, але наступного разу такий розвиток подій цілком можливий.
Лукашенко сховав свого сина у Китаї, переховав гроші на Ближньому Сході – все це свідчить про те, що він розраховує також і на втечу,
– додав Тизенгаузен.
А щодо його сина Ніколая, то Лукашенко добре розуміє, хто такий Путін і що він може дістати до нього через його сім'ю. Тож заховав свого сина там, де думає, що його захистять.
Ситуація в Білорусі: останні новини
- Александр Лукашенко вирішив серйозно змінити Воєнну доктрину Білорусі. Зокрема, тепер напад на союзників країни вважатиметься нападом на саму Білорусь. У документі також передбачать "джерела загроз", втім, як запевняють його творці "ворогів не шукатимуть", адже нібито відкриті до всіх народів та нікого не вважають ворогами, навіть "попри дії їхніх урядів".
- Самопроголошений президент Білорусі повідомив, що отримав від Путіна ракетні комплекси "Іскандер". За його словами, росіяни за це навіть не платили, бо "ми платимо їм за іншими рахунками". Ще раніше Путін передав Лукашенку на зберігання ядерну зброю, яку білоруський диктатор назвав "національною". Він додав, що ці ядерні ракети сприятимуть "суверенітету і незалежності".
- Росія та Білорусь продовжують свою "плідну співпрацю". Так президенти країн по відеозв'язку спостерігали за тим, як полярники російської станції "Восток" вводили в експлуатацію новий комплекс. Ймовірно, Лукашенко не втримав захоплення, адже запропонував Путіну "махнути" з ним в Антарктиду. Не довго думаючи, очільник Кремля погодився, вочевидь, інші місця екскурсій для двох диктаторів давно закриті.