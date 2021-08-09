Жоден мускул б не здригнувся, – Лукашенко розповів, як хотів боротися з протестами

Росія готувала майже тисячу осіб, щоб допомогти Олександру Лукашенку боротися з протестами. Однак самопроголошений президент заявив, що має в резерві цілу армію і готовий будь-коли вивести її на вулиці.

За словами Лукашенка, жоден його мускул не здригнувся б, щоб ввести в дію армію. Про це він розповів під час "Прямої лінії".

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Лукашенко зазначив, що Володимир Путін пропонував свою допомогу у боротьбі з протестами. Однак самопроголошений президент заявив, що може впоратися з цим самостійно.

Жоден мускул би не здригнувся ввести в дію армію, якби я бачив, що вони перейшли "червону межу",

– розповів він.

Лукашенко погрожував Зеленському

Крім того, диктатор звинувачує Володимира Зеленського у "підготовці бойовиків", які боролися з режимом у Білорусі. Він додав, що з боку України до держави надходила зброя та вибухівка.

Лукашенко зазначив, що змушений був "намертво закрити кордон" з Україною. Він сказав, що має відеодокази й навіть готовий визнати Крим російським.

"Навіщо ти бойовиків готуєш на території України й зброю закидаєш до нас сюди? Адже зброя йде в основному з України. Зараз ми закрили намертво цей кордон", – звернувся Лукашенко до Зеленського.

Диктатор не планував переносити вибори

На пресконференцію диктатора приїхали проросійські пропагандисти з телеканалів Євгена Мураєва та Віктора Медведчука – Діана Панченко та Максим Назаров.

Під час пресконференції Лукашенко сказав, що було б незаконно переносити вибори в Білорусі, які відбулися у 2020 році. Хоча він наголосив, що у нього не було часу займатися піаром та передвиборчою кампанією, оскільки боровся з пандемією.

"Треба було перенести вибори кудись. Але якщо і були підстави, а вони були, то це було б не зовсім порядно і законно. Західні представники ЗМІ, які тут присутні, і особливо божевільні політики, витерли б об мене ноги так, що мало б не здалося", – сказав він.

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Крім того, Лукашенко відкинув звинувачення в диктатурі. За його словами, він просто забезпечує порядок та безпеку у Білорусі.

Для того, щоб диктувати щось у світі, треба мати відповідний ресурс. У нас цього ресурсу немає. Тому я ніколи нічого не диктував і диктувати не збираюся,

– зазначив він.

Заяви Лукашенка щодо України