Жоден мускул б не здригнувся, – Лукашенко розповів, як хотів боротися з протестами
Джерело:24 канал
Росія готувала майже тисячу осіб, щоб допомогти Олександру Лукашенку боротися з протестами. Однак самопроголошений президент заявив, що має в резерві цілу армію і готовий будь-коли вивести її на вулиці.
За словами Лукашенка, жоден його мускул не здригнувся б, щоб ввести в дію армію. Про це він розповів під час "Прямої лінії".
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Лукашенко зазначив, що Володимир Путін пропонував свою допомогу у боротьбі з протестами. Однак самопроголошений президент заявив, що може впоратися з цим самостійно.
Жоден мускул би не здригнувся ввести в дію армію, якби я бачив, що вони перейшли "червону межу",
– розповів він.
Лукашенко погрожував Зеленському
Крім того, диктатор звинувачує Володимира Зеленського у "підготовці бойовиків", які боролися з режимом у Білорусі. Він додав, що з боку України до держави надходила зброя та вибухівка.
Лукашенко зазначив, що змушений був "намертво закрити кордон" з Україною. Він сказав, що має відеодокази й навіть готовий визнати Крим російським.
"Навіщо ти бойовиків готуєш на території України й зброю закидаєш до нас сюди? Адже зброя йде в основному з України. Зараз ми закрили намертво цей кордон", – звернувся Лукашенко до Зеленського.Зверніть увагу! На пресконференцію диктатора приїхали проросійські пропагандисти з телеканалів Євгена Мураєва та Віктора Медведчука – Діана Панченко та Максим Назаров.
Диктатор не планував переносити вибори
Під час пресконференції Лукашенко сказав, що було б незаконно переносити вибори в Білорусі, які відбулися у 2020 році. Хоча він наголосив, що у нього не було часу займатися піаром та передвиборчою кампанією, оскільки боровся з пандемією.
"Треба було перенести вибори кудись. Але якщо і були підстави, а вони були, то це було б не зовсім порядно і законно. Західні представники ЗМІ, які тут присутні, і особливо божевільні політики, витерли б об мене ноги так, що мало б не здалося", – сказав він.
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Крім того, Лукашенко відкинув звинувачення в диктатурі. За його словами, він просто забезпечує порядок та безпеку у Білорусі.
Для того, щоб диктувати щось у світі, треба мати відповідний ресурс. У нас цього ресурсу немає. Тому я ніколи нічого не диктував і диктувати не збираюся,
– зазначив він.
Заяви Лукашенка щодо України
- Лукашенко 9 серпня дав пресконференцію. На ній він сказав, що вважає українську владу божевільною, бо та припинила авіасполучення з Білоруссю.
- У промові самопроголошений президент заявив, що може переступити через Будапештський меморандум ненападу на Україну і визнати Крим російським.
- Раніше Лукашенко говорив, що українська влада загрожує Білорусі й проводить "антинародний курс".