Лукашенко хворіє жадобою до влади, – експосол України в Білорусі

Санкції, які ввів Європейський Союз, дуже б'ють по білоруській економіці. Страждає від таких рішень і самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

В результаті маневруючих обмежень низка галузей стоїть на межі виживання. Таку думку висловив політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського.

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Лукашенко поплатився суверенітетом, – Безсмертний

За його словами, не треба применшувати ефект, який всі бачать в діях Лукашенка.

Треба розуміти, що Лукашенко параноїдально хворіє жадобою до влади,

– наголосив Безсмертний.

Він пояснив, річ у тому, що дуже багато складових білоруських галузей пов'язані з різними країнами, зокрема:

економіка – з Литвою;

енергетика – з Польщею;

частина нафтогазової індустрії – з Нідерландами.

В Лукашенка, як сказав дипломат, не було вибору, окрім як платити суверенітетом за розв'язання всіх питань.

Санкції проти Білорусі: що відомо

ЄС у червні ухвалив 4 пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапив не тільки Лукашенко і його сім'я, а й білоруські компанії.

США в серпні ввели наймасштабніші санкції проти 40 осіб та структур, які надають самоназваному президенту гроші для збагачення і фінансують його режим.

Жорстокий пакет обмежень проти країни запровадила і Велика Британія.

В Євросоюзі заявили, що знімуть санкції проти Білорусі, якщо режим Лукашенка дотримуватиметься принципів демократії, зокрема припинить репресії.

Сам Лукашенко сказав, що не комунікуватиме з Заходом, поки санкції не знімуть.