Лукашенко хворіє жадобою до влади, – експосол України в Білорусі

14 вересня 2021 , 00:32
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Санкції, які ввів Європейський Союз, дуже б'ють по білоруській економіці. Страждає від таких рішень і самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

В результаті маневруючих обмежень низка галузей стоїть на межі виживання. Таку думку висловив політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського.

Читайте також Кремлю не треба Білорусь, – Безсмертний сказав, чого прагне Росія

Лукашенко поплатився суверенітетом, – Безсмертний

За його словами, не треба применшувати ефект, який всі бачать в діях Лукашенка.

Треба розуміти, що Лукашенко параноїдально хворіє жадобою до влади,
– наголосив Безсмертний.

Він пояснив, річ у тому, що дуже багато складових білоруських галузей пов'язані з різними країнами, зокрема:

  • економіка – з Литвою;
  • енергетика – з Польщею;
  • частина нафтогазової індустрії – з Нідерландами. 

В Лукашенка, як сказав дипломат, не було вибору, окрім як платити суверенітетом за розв'язання всіх питань.

До речі! Станом на травень 2021 року, Білорусь займала 7 місце  серед торговельних партнерів України.

Санкції проти Білорусі: що відомо

  • ЄС у червні ухвалив 4 пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапив не тільки Лукашенко і його сім'я, а й білоруські компанії.
  • США в серпні ввели наймасштабніші санкції проти 40 осіб та структур, які надають самоназваному президенту гроші для збагачення і фінансують його режим. 
  • Жорстокий пакет обмежень проти країни запровадила і Велика Британія
  • В Євросоюзі заявили, що знімуть санкції проти Білорусі, якщо режим Лукашенка дотримуватиметься принципів демократії, зокрема припинить репресії.
  • Сам Лукашенко сказав, що не комунікуватиме з Заходом, поки санкції не знімуть.
Автор: Анастасія Мигидюк