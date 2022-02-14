Лукашенко каже, що не планує воювати з Україною та звинувачує Захід

Олександр Лукашенко заявив, що ніхто воювати з Україною не збирається. За його словами, "конфлікт потрібний тільки Заходу".

Білоруський диктатор на цьому не зупинився та почав переконувати, що США і Європа хочуть "повоювати чужими руками, чужими людьми". Він аргументував свої здогадки тим, що саме звідти звучать попередження про ймовірне нове російське вторгнення на українську територію.

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Якби ми планували війну проти України, зовсім по-іншому поводилися б засоби масової інформації. Тому що ЗМІ – це артпідготовка сучасної війни,

– сказав Лукашенко.

До слова, раніше самопроголошений президент Білорусі насмішив українців висловлюваннями про те, що збройний конфлікт між Україною та Росією триватиме лише 3 – 4 дні. Однак білоруський диктатор ймовірно остаточно втратив зв'язок із реальністю, адже війна триває вже 8 рік.

Росія стягнула війська до Білорусі

Представники Conflict Intelligence Team, яка займається розслідуванням військових конфліктів, повідомили, що російську техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України.

Росія перекидає у Білорусь військову техніку: танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти.

В українському Міністерстві оборони вважають, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Там кажуть, що насамперед ці сили загрожують Мінську, а не Україні.

Нещодавно Москва відправила на полігон у Брестській області дивізіон ЗРК С-400 "Тріумф".

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