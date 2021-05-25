Лукашенко не очікував, що за долю Протасевича підіймуться Байден і ЄС, – Калиновський

Через затримання журналіста Романа Протасевича, деякі європейські країни закрили авіасполучення з Білоруссю. Джо Байден підтримав введення нових санкцій. Олександр Лукашенко не очікував такої реакції світу.

Таку думку висловив журналіст Валерій Калиновський. Він зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко не очікував також реакції від України.

До теми Режим Лукашенка стійкий, поки його підтримує Путін, – Калиновський

Журналіст про долю Протасевича

За словами Калиновського, крім Романа Протасевича у Білорусі є ще понад 400 політичних в'язнів. Там тривають суди, а ув'язнені заявляють про знущання й катування. На його думку, доля Протасевича в білоруських тюрмах – "дуже серйозна".

Лукашенко не очікував, що за долю Протасевича і його дівчини підіймуться і Байден, і ЄС. І що Україна, разом з іншими цивілізованими державами, буде запроваджувати санкції. Зокрема, зупиняти авіасполучення з Білоруссю,

– переконаний Калиновський.

Крім того, журналіст наголосив, що невідомо, чи був адвокат в Протасевича. Тому взагалі щодо його долю важко передбачити. Водночас відомо, що в його дівчини Софії Сапєги адвоката не було. Вона є громадянкою Росії.

Реакція світу на затримання журналіста: головне

Українським авіакомпаніям та літакам заборонять польоти у повітряному просторі Білорусі з 26 травня.

Джо Байден підтримав введення нових санкцій проти режиму Лукашенка.

У Євросоюзі заборонили білоруським авіакомпаніям польоти в ЄС.

Про припинення авіасполучення заявили також фінська та французька компанії.

Засновника NEXTA Романа Протасевича затримали у Мінську 23 травня. Літак, яким він летів з Афін у Вільнюс, примусово приземлився у Білорусі.

Валерій Калиновський відреагував на ситуацію у Білорусі: дивіться відео