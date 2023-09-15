Одна проблема турбує найбільше: що саме Лукашенко хотів би обговорити з Путіним

Європарламент визнав Олександра Лукашенка співучасником воєнних злочинів в Україні майже напередодні візиту білоруського диктатора до Кремля. У союзника Путіна зібралось чимало питань до свого сюзерена, з приводу яких він хотів би побачити позитивні сигнали.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Особлива увага на зустрічі двох диктаторів буде приділена економічним і безпековим питанням.

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Які проблеми турбують Лукашенка

Путін та Лукашенко зустрінуться вже в вдвадцяте за три роки, з моменту, коли почалися протести в Білорусі. Серед іншого, це свідчить про міжнародну ізоляцію обох диктаторів, із якими не бажає розмовляти більшість світових політиків.

"Зараз Лукашенка найбільше турбує економічне становище Білорусі, торгівельне сальдо якої падає. Також суттєво (на 15 – 20%) девальвує білоруський рубль, не в останню чергу через те, що уряд друкує гроші, не підтверджені економічним зростанням", – пояснив білоруський політик.

Павло Латушко про зустріч Лукашенка та Путіна: дивіться відео

Чи турбує Лукашенка заклик до арешту

Ввечері 13 вересня стало відомо, що Європарламент ухвалив резолюцію із закликом видати ордер на арешт для Лукашенка, оскільки той причетний до примусового вивезення 2 150 дітей з території України в Білорусь.

Звичайно, це не може не турбувати білоруського диктатора напередодні його візиту до військового злочинця Путіна. Однак, на відміну від кремлівського очільника, Білорусь Лукашенка поки що не є ядерною державою зі значною часткою у важливих галузях світової економіки. Це робить загрози від ордеру на арешт значно більшими.

Що відбувається в Росії та Білорусі

Днями стало відомо, що частина колишніх "вагнерівців", які розміщені на території Білорусі, приєднаються до білоруського підрозділу "ГардСервіс", який буде відправлений до Африки з тією з метою, з якою там знаходився "Вагнер". Це підтверджує прогнози окремих спостерігачів, що за свою участь в залагоджені пригожинської "смути", Лукашенко отримає частину активів терористичної організації.

Водночас російський диктатор має неочікувано активний дипломатичний вересень: окрім зустрічі з Лукашенком, він вже встиг поговорити з Реджепом Ердоганом у Сочі та Кім Чен Ином поблизу Владивостока. Кордонів своїх володінь Путін поки що покидати не готовий, але в жовтні його чекає "на поклон" очільник Китаю Сі Цьзіньпін.

Тим часом на тлі війни в Росії починає занепадати економіка, про що свідчить курс рубля, який сягає 100 одиниць за долар. Однак російська агресія матиме довготривалі негативні наслідки не лише для економіки, а й для суспільства. Травмовані війною Z-солдати повертаються з фронту й вчиняють жорстокі вчинки: від умисних вбивств до підриву гранат на лавочках під під'їздом.