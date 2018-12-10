Луценко призабув: найбільш безглузді "нововведення" під час воєнного стану

Найбільше несподіванок виявилося в Одеському регіоні. Там міська рада вирішила віддати військовим у користування табір "Вікторія", в якому рік тому була пожежа та загинули троє маленьких відпочивальниць. Хоча табір досі під арештом. Там досі зберігаються речові докази, які можуть зіграти вирішальну роль у справі.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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Вона нагадала, що генрокурор Луценко відвідав Південь та зробив там кілька гучних заяв та анонсував кілька вражаючих нововведень.

Одне із них – заборона грального бізнесу в Одеському регіоні на час воєнного стану. Ні, ми не помилилися. Це промовив сам генеральний прокурор. Може, варто нагадати йому, що гральний бізнес в принципі в нашій країні заборонений, незалежно воєнний стан чи ні?

– розповіла Мартинюк.

Окрім того, в Одесі нещодавно сталися чергові сутички через скандальну забудову на Гагаринському плато, яку виконує наближена до Труханова компанія "Будова". "На позачерговій нараді в Одесі з приводу запровадження воєнного стану генеральний прокурор Луценко вирішив питання кардинально – зупинити на місяць усі будівельні майданчики в Одесі – законні-незаконні, байдуже, і дозволити розпочинати роботу лише після ретельної перевірки документів", – зазначила журналістка.

Ну, і несправедливо було б не згадати про інші області. Там цікавинок поменше, хоча теж є про що згадати. Приміром у запорізькому регіоні заборонили полювання – ну хоч справді буде звірям передишка. На Харківщині, уявляєте, ввели заборону на фейєрверки. А те, що фейєрверки у нас заборонені із початком АТО, і це ніхто не відміняв до сьогодні – всі вже забули?

– наголосила Мартинюк.

Відео повного відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 10 грудня 2018