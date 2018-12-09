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      "У президента скоро вибори": які дружні домовленості у Порошенка з херсонськими бандитами

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Представник президента України по Автономній республіці Крим Борис Бабін має офіс не в Києві, а в Херсоні, якомога ближче до окупованого Криму і саме звідти він намагається допомагати тим, хто залишився на окупованому півострові, або переїхав на український південь. Тому Бабін доволі ґрунтовно розібрався в тому, що відбувається у нього перед очима в Херсонській області.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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      Він нагадав, що навесні Бабін публічно звинуватив керівника херсонського управління державної Укртрансбезпеки в тому, що він кришує автобусних перевізників, які організували нелегальні рейси до Криму.

      Як на цю інформацію відреагував керівник Херсонщини, ставленик БПП Андрій Гордєєв? Він вивів принципового Бабіна зі складу колегії обладміністрації, напевне, щоб не муляв перед очима і не дошкуляв своїми поганими новинами та тривожними повідомленнями,
      – наголосив Гнап.

      Відтак, Бабін як представник президента почав вже самому Петру Порошенку допікати тим, яка вкрай небезпечна ситуація склалась на Херсонщині. "З Києва у відповідь лунала сама лише тиша. І вже, коли до Херсона приїхали народні депутати, Бабін відверто і без прикрас розповів їм про реальний стан в області і те, що це може закінчитися для України втратою ще одного регіону. Депутати були шоковані, про що і написав, не добираючи висловів нардеп Береза у своєму фейсбуці", – розповів журналіст.

      борис бабін
      Борис Бабін

      Він підкреслив, що Порошенко на цю тривожну інформацію свого уповноваженого відреагував швидко. "За кілька днів на сайті президента з’явився указ про звільнення Богдана Бабіна з посади представника президента в Криму. Адже, у президента скоро вибори, і в нього давня дружня домовленість з місцевими феодалами про підтримку в обмін на невтручання в місцеві справи", – додав Гнап.

      Відео повного відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 8 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Новини Херсона Кримінальні новини Відеоблоги Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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