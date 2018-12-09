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      "У президента скоро выборы": какие дружеские договоренности у Порошенко с херсонскими бандитами

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Представитель президента Украины по Автономной республике Крым Борис Бабин имеет офис не в Киеве, а в Херсоне, как можно ближе к оккупированному Крыму и именно оттуда он пытается помогать тем, кто остался на оккупированном полуострове, или переехал на украинский юг. Поэтому Бабин довольно основательно разобрался в том, что происходит у него перед глазами в Херсонской области.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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      Он напомнил, что весной Бабин публично обвинил руководителя херсонского управления государственной Укртрансбезопасности в том, что он крышует автобусных перевозчиков, которые организовали нелегальные рейсы в Крым.

      Как на эту информацию отреагировал руководитель Херсонщины, ставленник БПП Андрей Гордеев? Он вывел принципиального Бабина из состава коллегии обладминистрации, наверное, чтобы не мельтешил перед глазами и не донимал своими плохими новостями и тревожными сообщениями,
      – отметил Гнап.

      Поэтому, Бабин как представитель президента начал уже самого Петра Порошенко донимать сообщениями о том, какая крайне опасная ситуация сложилась на Херсонщине. "Из Киева в ответ звучала одна только тишина. И уже, когда в Херсон приехали народные депутаты, Бабин откровенно и без прикрас рассказал им о реальном положении в области и о том, что это может закончиться для Украины потерей еще одного региона. Депутаты были шокированы, о чем и написал, не стесняясь выражений нардеп Береза ​​в своем фейсбуке", – рассказал журналист.

      борис бабін
      Борис Бабин

      Он подчеркнул, что Порошенко на эту тревожную информацию своего уполномоченного отреагировал быстро. "Через несколько дней на сайте президента появился указ об увольнении Богдана Бабина с должности представителя президента в Крыму. Ведь у президента скоро выборы, и у него давняя дружеская договоренность с местными феодалами о поддержке в обмен на невмешательство в местные дела", – добавил Гнап.

      Видеоблог Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 8 декабря 2018

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Херсона Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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