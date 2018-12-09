"У президента скоро выборы": какие дружеские договоренности у Порошенко с херсонскими бандитами

Представитель президента Украины по Автономной республике Крым Борис Бабин имеет офис не в Киеве, а в Херсоне, как можно ближе к оккупированному Крыму и именно оттуда он пытается помогать тем, кто остался на оккупированном полуострове, или переехал на украинский юг. Поэтому Бабин довольно основательно разобрался в том, что происходит у него перед глазами в Херсонской области.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

Читайте также: В долю вошёл Порошенко: Нацсовет по вопросам телерадиовещания покрывает бывший актив Януковича

Он напомнил, что весной Бабин публично обвинил руководителя херсонского управления государственной Укртрансбезопасности в том, что он крышует автобусных перевозчиков, которые организовали нелегальные рейсы в Крым.

Как на эту информацию отреагировал руководитель Херсонщины, ставленник БПП Андрей Гордеев? Он вывел принципиального Бабина из состава коллегии обладминистрации, наверное, чтобы не мельтешил перед глазами и не донимал своими плохими новостями и тревожными сообщениями,

– отметил Гнап.

Поэтому, Бабин как представитель президента начал уже самого Петра Порошенко донимать сообщениями о том, какая крайне опасная ситуация сложилась на Херсонщине. "Из Киева в ответ звучала одна только тишина. И уже, когда в Херсон приехали народные депутаты, Бабин откровенно и без прикрас рассказал им о реальном положении в области и о том, что это может закончиться для Украины потерей еще одного региона. Депутаты были шокированы, о чем и написал, не стесняясь выражений нардеп Береза ​​в своем фейсбуке", – рассказал журналист.



Борис Бабин

Он подчеркнул, что Порошенко на эту тревожную информацию своего уполномоченного отреагировал быстро. "Через несколько дней на сайте президента появился указ об увольнении Богдана Бабина с должности представителя президента в Крыму. Ведь у президента скоро выборы, и у него давняя дружеская договоренность с местными феодалами о поддержке в обмен на невмешательство в местные дела", – добавил Гнап.

Видеоблог Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 8 декабря 2018