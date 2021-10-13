Дітей одразу після ДТП госпіталізували у Львівську міську клінічну дитячу лікарню на вулиці Орлика. Вони перебували у вкрай важкому стані.

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10-річну дівчинку продовжують лікувати

Найбільше постраждала 10-річна Тетянка. Вона 24 дні перебувала у реанімації. За словами головного лікаря медзакладу Дмитра Квіта, дитина була дійсно в надзвичайно важкому стані. Лікарі у неї діагностували:

важку політравму з травматичним відчленуванням лівої ноги на рівні стегна;

забій головного мозку;

перелом правої кінцівки зі зміщенням;

забій легень;

травматичний шок.

Тобто її привезли до нас у дуже важкому стані. З тиском 40 на 0. Для спеціалістів це багато про що говорить. Практично, дитина була у вкрай загрозливому стані,

– зауважив Квіт.

Над виведенням дівчинки з цього стану працювала велика команда лікарів медзакладу – реаніматологи, хірурги, нейрохірурги, лабораторія та адміністрація. На 24 день Тетянку перевели у травматологічне відділення.

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Дівчинці провели 2 операції

Після травматичної ампутації ноги медики сформували дівчинці куксу. Наразі вона загоюється без ускладнень. На 22 день лікування Тетянка опритомніла.

"Стан її був важкий, але стабільний. Вона отримує усю необхідну терапію – медикаментозну, реабілітаційну та ортопедичну. З нею працюють наші психологи. Тобто це є мультикомпонентний підхід до лікування цієї пацієнтки", – додав лікар.

Дівчинці минулого тижня провели 2 операції – фіксацію нижньої зламаної щелепи та стабілізацію кістки правого стегна. Раніше фіксацію щелепи неможливо було провести, враховуючи важкість стану Тетянки та те, що вона 22 дні була без свідомості.

"Операція не була такою загрозливою для стану здоров'я чи життя цієї дитини. Її проводили щелепно-лицьові хірурги. Вони зафіксували щелепу, а травматологи паралельно провели операцію зі стабілізації кістки правого стегна", – зауважив Квіт.

Наразі медики роблять усе можливе, щоб післяопераційний період пройшов добре. За словами лікаря, дівчинку ще мінімум тиждень лікуватимуть в ортопедо-травматологічному відділенні. Після цього їй буде необхідна амбулаторна психологічна підтримка і поступова підготовка до протезування лівої ноги.

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15-річну дівчинку вже виписали додому

Також до дитячої лікарні на Орлика 3 вересня у важкому стані госпіталізували 15-річну Анастасію. У неї теж діагностували низку травм:

забій головного мозку;

глибоку забійну проникну рану спини з переломом хребців;

перелом тазу;

травматичний шок.

Анастасія 7 днів перебувала у реанімації. Потім її перевели у загальнохірургічне відділення.

Чому в загальнохірургічне? Тому що у неї глибока проникна рана спини, яка була після переведення з реанімації домінантним загрозливим синдромом в її лікуванні,

– зауважив Квіт.

Дівчинці провели операцію з фіксації тазу. Своєю чергою, проникну рану на спині лікували новітніми методами. Після операцій Анастасія перебувала при свідомості, в абсолютно адекватному стані. Однак через психогенну травму, яку отримала школярка, з нею також працювали психологи, невропатологи та реабілітологи.

"Тобто також до цієї дівчинки застосували такий самий комплексний підхід за участю всіх спеціалістів нашої лікарні", – додав лікар.

Анастасію вже виписали додому. Однак трохи згодом її знову планують госпіталізувати для проведення комплексної реабілітації

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