Новорожденный первые 4 месяца жизни провел в больнице. Медики сформировали малышу часть пищевода, которой не хватало.

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У новорожденного не было части пищевода

Маленький пациент попал в "Охматдет" из-за врожденного порока – он родился без пищевода. Врачи поставили ребенку диагноз – атрезия пищевода с наличием нижней трахеопищеводной свищи.

От новорожденного отказались в роддоме. Оттуда малыша перевели в "Охматдет". Врачи полностью обследовали мальчика и начали лечение в несколько этапов.

В промежутке между лечебными процедурами и операциями мы старались немного побыть мамами и папами для малыша, который был обречен на выздоровление сам,

– рассказали в больнице.

Обычно атрезия пищевода у детей означает отсутствие части пищевода с разобщенными дистальным и проксимальным сегментами. Такой недостаток является одним из самых тяжелых. Если вовремя не сделать малышу операцию, он погибнет.

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Ребенка лечили в 2 этапа

Мальчик не мог сам глотать. Каждое кормление младенца становилось катастрофой – пища попадала не в желудок, а в дыхательную систему.

Вскоре хирурги начали первый этап лечения. Они провели операцию по установлению специальных клипс, чтобы перекрыть доступ из пищевода в трахею и содержимое желудка не попадало в легкое.

Во время второго этапа врачи пересекли пищевод и соединили его со слепым сегментом желудка. Хирурги закрыли дефект собственными тканями пищевода малыша.

После операций у младенца остались рубцы. Из-за этого у ребенка сузился пищевод. Чтобы устранить это состояние, пока мальчику проводят серию хирургических процедур – бужирование пищевода. Пока малыш остается под наблюдением врачей.



Младенцу провели сложнейшую операцию / Фото "Охматдет"

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Малыш питается самостоятельно

Мальчик уже сам питается из бутылочки и уже успел отъесть щечки. Для детей с таким пороком это большое достижение, ведь они долгое время питались через трубку в животе. Сейчас малыш ждет новых маму и папу.

"Ребенок нормально растет и развивается, как другие дети, ест сам и все у него будет хорошо. Ромчика ждет буквально еще несколько процедур бужирования и он может ехать домой навсегда. Сейчас он нуждается в уходе и всем том, что другие дети его возраста", – пояснил торакальный хирург Олег Ленив.

Сейчас младенец находится на контроле службы по делам детей, поэтому его можно усыновить. В больнице пообещали и в дальнейшем следить за здоровьем малыша и до 18 лет оставаться ангелами-хранителями.

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Младенец ищет новых родителей

В комментарии "Твой город" начальница отдела Службы по делам детей Лычаковского района Александра Лива рассказала, что младенца родила женщина с ромским корнями.

В течение разрешенных законодательством 2 месяцев мать, отец и другие родственники не воспользовались своим правом забрать ребенка. Поскольку соответствующий срок истек, ребенок находится на местном учете для усыновления,

– отметила Лива.

По ее словам, приоритетное право в усыновлении младенца имеют жители Лычаковского района Львова. Если же кандидаты, которые находятся в очереди, откажутся, то право усыновить ребенка переходит к жителям области.

"У нас были случаи, когда детей (с ромским корнями – 24 канал) усыновляли. В основном, это были люди, которые имеют привязку к этому родству. Были ситуации, когда забирали детей в таком маленьком возрасте", – добавила чиновница.

Лива подытожила, что практика по усыновлению детей во Львове с каждым годом активно растет.