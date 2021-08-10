У Львові провели надскладну операцію немовляті, від якого відмовилась мама: він шукає нову сім'ю

Новонароджений перші 4 місяці життя провів у лікарні. Медики сформували малюкові частину стравоходу, якої бракувало.

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У немовляти не було частини стравоходу

Маленький пацієнт потрапив в "Охматдит" через вроджену ваду – він народився без стравоходу. Лікарі поставили дитині діагноз – атрезія стравоходу з наявністю нижньої трахеостравохідної нориці.

Від новонародженого відмовились у пологовому. Звідти малюка перевели до "Охматдиту". Лікарі повністю обстежили хлопчика і почали лікування у кілька етапів.

У проміжку між лікувальними процедурами й операціями ми старалися трохи побути мамами й татами для малюка, який був приречений на одужання сам,

– розповіли у лікарні.

Зазвичай атрезія стравоходу в дітей означає відсутність частини стравоходу з роз'єднаними дистальним і проксимальним сегментами. Така вада є однією з найважчих. Якщо вчасно не зробити малюкові операцію, він загине.

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Дитину лікували у 2 етапи

Хлопчик не міг сам ковтати. Кожне годування немовляти ставало катастрофою – їжа потрапляла не у шлунок, а в дихальну систему.

Невдовзі хірурги розпочали перший етап лікування. Вони провели операцію для встановлення спеціальних кліпс, щоб перекрити доступ зі стравоходу у трахею й вміст шлунку не потрапляв у легеню.

Під час другого етапу лікарі перетнули стравохід і з'єднали його зі сліпим сегментом шлунку. Хірурги закрили дефект власними тканинами стравоходу малюка.

Після операцій у немовляти залишилися рубці. Через це у дитини звузився стравохід. Щоб усунути цей стан, наразі хлопчику проводять серію хірургічних процедур – бужування стравоходу. Поки малюк залишається під наглядом лікарів.



Немовляті провели надскладну операцію / Фото "Охматдит"

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Малюк харчується самостійно

Хлопчик вже сам харчується з пляшечки й вже встиг від'їсти щічки. Для діток з такою вадою це велике досягнення, адже вони тривалий час харчувалися через трубку у животику. Наразі малюк чекає на нових маму і тата.

"Дитина нормально росте і розвивається, як інші діти, їсть сама і все у неї буде добре. Ромчика чекає буквально ще кілька процедур бужування і він може їхати додому назавжди. Зараз він потребує догляду і всього, того, що інші діти його віку", – пояснив торакальний хірург Олег Ленів.

Наразі немовля перебуває на контролі служби у справах дітей, тож його можна всиновити. У лікарні пообіцяли й надалі стежити за здоров'ям малюка і до 18 років залишатися його ангелами-охоронцями.

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Немовля шукає нових батьків

У коментарі "Твоє місто" начальниця відділу Служби у справах дітей Личаківського району Олександра Ліва розповіла, що немовля народила жінка з ромським корінням.

Упродовж дозволених законодавством 2 місяців мати, батько та інші родичі не скористалися своїм правом забрати дитину. Оскільки відповідний термін закінчився, дитина перебуває на місцевому обліку з усиновлення,

– зазначила Ліва.

За її словами, пріоритетне право в усиновленні немовляти мають жителі Личаківського району Львова. Якщо ж кандидати, які перебувають у черзі, відмовляться, то право всиновити дитину переходить до жителів області.

"У нас були випадки, коли діток (з ромським корінням – 24 канал) усиновлювали. Здебільшого, це були люди, які мають прив'язку до цієї спорідненості. Були ситуації, коли забирали дітей у такому маленькому віці", – додала посадовиця.

Ліва підсумувала, що практика з усиновлення дітей у Львові з кожним роком активно зростає.