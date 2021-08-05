Львівські лікарі врятували життя півторарічній громадянці США: фото

Медики закликають батьків уважно слідкувати за своїми дітьми. Малюки можуть вдавитись будь-яким дріб'язком, тож його краще ховати на верхні полиці.

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Дівчинка вдихнула деталь від Лего

Бригада медиків Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 4 серпня допомогла маленькій громадянці США. Життя дівчинці врятували лікар Володимир Рак, фельдшер Віктор Гончарук, інтерн Анастасія Голодненко та водій Микола Левчук.

Півторарічна дівчинка, бавлячись, раптом почала хрипіти та важко дихати. Дорослі, які в той час були поруч, помітили біля неї деталі конструктора старшої дитини.

Виклик на вулицю Героїв Майдану ми отримали, коли були на Промисловій. Обідня пора, закорковані дороги. Наш водій не те що їхав, свистів як куля,

– розповів фельдшер.

У дівчинки було неповне удушення деталькою конструктора. На щастя, частинка Лего відійшла від дихальних шляхів та просунулась у стравохід. Маленьку пацієнтку госпіталізували у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню "Охматдит".



Медики швидкої врятували півторарічну дівчинку / Фото ЛОЦЕМДМК

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Такі випадки можуть завершитись трагедією

Медики зазначають, що такі випадки можуть завершуватись дуже погано.

"Ми всі розуміли, що це за виклик і як важливо потрапити до маленького пацієнта якомога швидше. Вся наша бригада дуже вдячна за швидкий доїзд в умовах такого трафіку", – додали у бригаді швидкої.

За словами лікарів, порятунок пацієнта – це не тільки про роботу медичного персоналу. Тож медики щиро подякували своєму водієві Миколі Левчуку.

Лікарі нагадують, що батькам слід уважно слідкувати за грою своїх дітей. Коли щось застряє в стравоході, то це викликає у малюка певні симптоми – покашлювання, ускладнене ковтання, слинотечу, біль у грудині, позиви на блювання тощо.

У жодному разі не можна викликати блювання у дитини штучно, адже можна зробити лише гірше.

Також не слід намагатися дістати предмети пальцями, бо так можна пошкодити гортань та голосові зв'язки.

Якщо малюк вдихнув чи вдавився якимось дріб'язком слід негайно викликати швидку.

Щоб таких ситуацій не траплялось, потрібно ховати небезпечні предмети та дрібні речі у недоступних для дітей місцях.

Також лікарі радять батькам пройти базовий курс першої допомоги дітям.



Медики відвезли дівчинку в "Охматдит" / Фото ЛОЦЕМДМК