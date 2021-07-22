Батьки хлопчика звернулися за допомогою до медиків Центру серця та судин міської лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Операція пройшла успішно.

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Хлопчик раптово знепритомнів

Лікарі розповіли, що до них звернулись батьки 10-річного хлопчика з Івано-Франківщини. Скарга у них була лише одна – дитина знепритомніла. Медикам знадобився приблизно місяць, щоб поставити правильний діагноз, адже часто вроджені вади серця бувають нестандартними та непомітними.

Провівши комп'ютерну томографію, наші спеціалісти встановили остаточний діагноз – аномальний дренаж легеневих вен у верхню порожнисту вену,

– зазначили медики.

У хлопчика були неправильно приєднані судини – від правої легені до верхньої порожнистої вени. У нормі вони мали б бути приєднані до лівого передсердя. Для батьків хлопчика діагноз був справжнім шоком, адже жодних симптомів недуги у сина вони не спостерігали.



У хлопчика була вроджена вада серця / фото Львівської міськради

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Дитині провели складну операцію

Зваживши всі ризики, спеціалісти Центру серця та судин разом із професором Елеонського університету Томасом Врочеком вирішили провести двоетапну гібридну операцію. Перший етап операції був ендоваскулярний. Інтервенційні радіологи без жодного розрізу закрили венозний протік до судин спеціальним оклюдером, де змішувались усі види крові. Так, медики розділили венозну кров від артеріальної.

Під час наступного етапу лікарі створили всередині серця хлопчика невеликий тунель, щоб його кров текла правильно – від правої легені до лівого передсердя.

"Усе пройшло успішно, й сьогодні Назарко вже активно ходить та готується до виписки. Такі нестандартні вроджені вади серця в діток часто роками не дають про себе знати та не всі хвороби серця легко діагностувати", – розповіли лікарі.

У Центрі закликають батьків регулярно водити своїх дітей на планові медичні обстеження та вчасно звертатися до лікарів у разі потреби. Адже лише так можна уникнути ускладнень та зберегти їхнє здоров'я.



Хлопчика невдовзі випишуть з лікарні / Фото Львівської міськради