У дівчинки був сильний біль у лівому підребер'ї. Через 3 роки обстежень їй врешті встановили вірний діагноз.

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У 14-річної дівчинки виявили кісту селезінки

Батьки 14-річної дівчинки звернулись до медиків через сильний біль у лівому підребер'ї дитини. Її обстежували протягом 3 років. Після десятків консультацій у різних лікарнях, дитині таки встановили точний діагноз. У дівчинки виявили кісту в ділянці воріт селезінки.

Новоутвір розташовувався дуже близько біля основних судин селезінки. Тож ризик видалення органу разом із кістою був надто великий. Медики, зважаючи на вік та захворювання маленької пацієнтки, вирішили оперувати дитину за допомогою роботичної системи Da Vinci.



Ризик втрати органу був надто великим / Фото КЛШМД Львова

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Операція минула успішно

За словами медиків, лише робот міг гарантувати високоточне 3D-зображення з 20-кратним збільшенням. Окрім цього, Da Vinci може виконувати складну амплітуду рухів у важкодоступних місцях, на яку нездатна кисть людини.

Саме малоінвазивні хірургічні технології робота допомогли успішно видалити кісту, зберігши селезінку неушкодженою,

– розповіли у лікарні.

Операція минула без ускладнень, тож пацієнтку вже виписали з лікарні. Тепер вона може забути про постійний біль та не обмежувати себе в рухах, як і її однолітки.



Операцію провели за допомогою робота / Фото КЛШМД Львова



Дівчинку вже виписали з лікарні / Фото КЛШМД Львова