На Львівщині внаслідок ракетної атаки загорілися гаражі й авто

Росія масовано атакувала Україну ракетами вранці 17 листопада. На Львівщині загорілися гаражі та автомобіль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Зверніть увагу Росія масовано атакує Україну: головне про ворожий терор 17 листопада

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи та наслідки ворожих атак читайте в нашому телеграмі.

Наслідки ракетної атаки на Львівщину 17 листопада

Російські загарбники атакували Львівську область крилатими ракетами. По ворожих цілях працювала ППО.

У Червоноградському (Шептицькому) районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль,

– заявив Максим Козицький.

Також зазначив, на місці працюють вогнеборці.

Важливо! Станом на 08:30 повітряна тривога по всій Україні триває. Окупанти атакують ударними дронами, крилатими ракетами – з Ту-95МС і "Калібрами" з Чорного моря, окрім того, запускали "Кинджали". Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.