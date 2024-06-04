У Львівській області ввели графіки аварійних відключень світла

В Україні продовжує збільшуватися кількість областей, у яких ввели аварійні відключення. Цього разу аварійно стали вимикати світло у Львівській області.

До цього аварійні відключення вводили у ще 7 областях нашої держави. Це означає що графіки стабілізаційних відключень у цих регіонах поки не діють.

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Львівщина приєдналася до областей з аварійними відключеннями

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що через перевищення лімітів споживання електроенергії, НЕК "Укренерго" дала розпорядження запровадити в області графіки аварійних відключень.

Усі деталі, як зазначив Козицький, мають повідомити у "Львівобленерго".

До цього у компанії Укренерго повідомляли, що аварійні відключення застосовували в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях. Це сталося після того, як на неодноразові вимоги Укренерго до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання продовжило зростати.

Укренерго також зазначало, що обмеження діятимуть доти, доки рівень споживання в областях не повернеться до меж лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.

Відключення триватимуть і 5 червня

В Укренерго розповіли, що 5 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Тому ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

В компанії підкреслили, що у разі перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів. Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Директор Yasno Сергій Коваленко також звернувся до українців через складну ситуацію в енергосистемі України. Він наголосив, що історія така, що вже навіть постачання до об'єктів критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися.

Тому Сергій Коваленко закликав українських громадян подумати про це наступного разу, коли вони будуть вмикати кондиціонер, адже у разі чергового перевищення лімітів будуть також застосовуватися екстрені відключення.