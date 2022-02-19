Лягати в гроби і чекати військових українці не будуть, – Зеленський щодо паніки через напад

19 лютого 2022 , 17:19
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Президент Зеленський у Мюнхені заявив, що довіряє даним української розвідки. Він запевнив, що українці готові оборонятись, проте панікувати і з острахом чекати російських військових вони не будуть.

Про це глава держави розповів на брифінгу одразу після свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки.

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