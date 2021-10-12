Щоб їх дістати о 11:45 туди викликали рятувальників. Вони констатували, що від отриманих травм одразу загинув водій, якому було приблизно 39 років (народився в 1982 році).

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Місце аварії після приїзду рятувальників: дивіться відео ДСНС

Що відомо про потерпілих

За попередньою інформацією це сталося через те, що водій легковика не впорався з керуванням. Від удару викинуло на узбіччя пасажира, якому приблизно 18 років (народився у 2003 році). Він відмовився від госпіталізації, оскільки майже не постраждав.



Рятувальники дістають потерпілих / Фото ДСНС

Загиблий і 2 потерпілих були затиснуті всередині понівеченого легковика. Передусім звідти витягли потерпілих жінок, яким приблизно 18 та 40 років (народилися у 2003 та 1980 роках).



Автомобіль, який перекинувся на Дніпропетровщині / Фото ДСНС

Схожа аварія нещодавно

11 жовтня повідомили, що на Полтавщині з'їхав на узбіччя та перекинувся пасажирський автобус. Як наслідок, госпіталізували 11 потерпілих.

Згодом повідомили, що правоохоронці почали розслідування цієї трагедії. Також тоді стало відомо, що водій автобусу помер у лікарні.