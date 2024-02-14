Потопили "Івановєц" та "Цезар Куніков": що відомо про українські морські дрони Magura V5

Українські захисники продовжують нищити російський флот та очищати Чорне море від окупантів. Під час останніх спецоперацій почали використовувати морські дрони "Magura V5".

Це власна розробка українських інженерів, яка вдало відпрацьовує по ворожих цілях. Що відомо про надводний безпілотник Magura V5 – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Історія створення дрона

У листопаді 2022 року Володимир Зеленський оголосив, що Україна планує створити перший у світі український флот морських дронів. Тоді на платформі UNITED24 було відкрито збір на створення таких безпілотників. В анонсі мовилося, що морський дрон повинен мати дальність ходу до 800 кілометрів й нести бойове навантаження до 200 кілограмів.

Вже у липні 2023 року в Туреччині на виставці International Defence Industry Fair презентували український дрон Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) – морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат V-типу.



Дрон Magura V5 / Фото "СпецТехноЕкспорт"

Розробник дрона "СпецТехноЕкспорт" заявив, що безпілотник багатоцільовий. Magura V5 може виконувати різні операції, зокрема, спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а ще виконану вати бойові місії. Розробники також заявили, що завдяки гідродинамічному корпусу й витонченому профілю дрон може пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах,

– наголосили розробники.

Вже 29 липня 2023 року телеканал CNN опублікував репортаж про надводні безпілотники Magura V5. Це стало своєрідним підтвердженням, що є не лише виставкові зразки, а й готові розробки, які здатні атакувати цілі ворога.

Сюжет CNN про українські дрони Magura V5: дивіться відео

Характеристики морського дрона Magura V5

Згідно з інформацією з мережі, морський дрон Magura V5 має наступні характеристики:

Довжина – 5,5 метра,

Ширина – 1,5 метра,

Повна вага – 1000 кг

Корисне навантаження – 320 кілограмів,

Операційний радіус дії – до 400 кілометрів,

Дальність ходу – до 800 кілометрів,

Автономність – до 60 годин,

Крейсерська швидкість – 41 кілометр за годину,

Максимальна швидкість – 78 кілометрів за годину,

Зв'язок – mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

Найцікавішою деталлю є пункт щодо управління. Зокрема, видання Defense Express зазначило, що Magura V5 є найцікавішим надводним безпілотником, оскільки для його запуску не потрібна складна інфраструктура. Журналісти проаналізували сюжет CNN й дійшли висновку, що пульт управління досить компактний й не більший за площиною, аніж звичайний ноутбук.

За приблизними даними, вартість комплексу сягає близько 10 мільйонів гривень.

Magura V5 знищує російський флот

Дрони Magura V5 вже продемонстрували свою ефективність. У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту Росії. Судно перебувало на рейді в районі озера Донузлав, коли його уразили морські дрони.

Як згодом розповів Кирило Буданов, у рамках цієї спецоперації використали 6 дронів Magura V5. У мережі також опублікували кадри влучної роботи спецпризначенців. На них видно роботу лише 3 надводних безпілотників, але й вони вражають своєю маневреністю. Зокрема, на відео видно, що окупанти відкрили вогонь по морському дрону й, вочевидь, намагалися його затопити. Втім оператор Magura V5 зміг уникнути ворожих куль і уразити корабель. 6 дронів влучили у корпус ракетного катера "Івановєц". Як наслідок – корабель перекинувся на корму і затонув.

Як дрони Magura V5 затопили "Івановєц": дивіться відео

14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Судно Чорноморського флоту також потопили дрони Magura V5. Успішну місію, як і минулого разу, здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України.

Унаслідок успішної роботи Magura V5 ВДК "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

Magura V5 потопили ВДК "Цезар Куніков": дивіться відео

Експерти зауважують, що ворог безсилий проти українських морських дронів Magura V5. За словами Романа Світана, це найшвидший морський дрон, тому окупантам дуже складно йому протидіяти.