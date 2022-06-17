Макрон готовий знову поїхати до Путіна – але очікує якихось "жестів" з його боку
Джерело:TF1
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що може поїхати до Росії. Однак для цього потрібні певні жести з боку президента країни-агресорки Володимира Путіна.
Макрон зазначив, що продовжуватиме телефонувати до Путіна. Однак ці дзвінки він здійснюватиме з відома президента Володимира Зеленського.
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Макрон поїде в Росію за певних умов
Президент Франції розповів, що хтось не розуміє, чому він телефонує до Путіна. Однак Макрон вважає, що саме у цьому є його роль. Водночас він зазначив, що не поїде у Росію просто так.
Для цього потрібні попередні умови, а отже, жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України та за умови, що це матиме користь,
– заявив Макрон.
Він зауважив, що згадані передумови поки не виконали. Президент Франції продовжуватиме спілкуватись з Путіним щодо гуманітарних питань, зокрема ув'язнених та продовольчої безпеки.
"Тому я нічого не виключаю, але завжди робитиму це прозоро для українського президента", – додав Макрон.
За його словами, через контакт з Путіним його відносини із Зеленським не змінилися.
"Я не думаю, що ми можемо сказати, що наші стосунки стали холоднішими. Франція дотримується такої ж позиції. Я був прозорим щодо свого діалогу з Путіним і іноді робив це на прохання президента Зеленського", – зазначив президент Франції.
Він додав, що був першим лідером, який прийняв Зеленського між двома турами президентських виборів у 2019 році. Нерідко Макрон телефонував до російського президента саме на прохання Києва, однак частіше – за власною ініціативою.
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Дзвінки до Путіна та спроби "зберегти йому лице": за що критикують Макрона
- Зеленський розповів, що Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки, щоб "зберегти обличчя Путіну". Однак, за словами президента, наша держава не поступиться територіями, аби щось комусь зберегти.
- Також президент Франції закликав не принижувати Росію, щоб після війни вона вибралася з ізоляції.
- Багато європейських політиків відверто критикують позицію Макрона. Зокрема, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький запропонував тим, хто хоче зберегти обличчя Путіна, віддати свої території.
- Своєю чергою, голова комісії закордонних справ Естонії Марко Міхкельсон сказав, що дзвінки Путіну – це шлях до нової агресії.
- Окрім цього, колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила, що розмови з Путіним – це "дзвінки до терориста".
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