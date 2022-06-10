Макрон може відвідати Україну й оголосити додаткові поставки зброї, – ЗМІ
Джерело:Europe 1
Французький президент Еммануель Макрон може приїхати до України. Під час цього візиту він може оголосити про додаткове постачання самохідних гаубиць Caesar.
Відповідну інформацію повідомляють французькі ЗМІ. Вони зазначають, що перспектива поїздки Еммануеля Макрона до України наразі ретельно вивчає його оточення.
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Це може бути перший візит французького президента до України з початку війни.
Відомо, що Франція вже надала нашій державі 6 САУ Caesar. Вони прибули ще наприкінці квітня. Проте ЗМІ повідомляють, що розглядається передача ще 6 гармат до кінця місяця. Еммануель Макрон може це оголосити в Україні, якщо таки відбудеться його візит.
Загалом армія Франції мала всього 76 САУ Caesar. Відповідно до цього, Україні вона віддасть 16% цієї техніки.
Останні новини щодо Еммануеля Макрона
- Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном напередодні нової доби 10 червня. Під час розмови окрему увагу було приділено обговоренню шляху України до Європейського Союзу та координації кроків країн стосовно цього питання. А також оборонну підтримку нашої держави.
- Президент Франції Еммануель Макрон закликав Захід не принижувати Росію, аби після завершення війни в Україні вона могла вийти з ізоляції. Президент України Володимир Зеленський сказав, що не розуміє, про яке приниження Росії йдеться. Адже поки хтось турбується про обличчя Росії та її майбутнє, вона вже більше ніж 8 років вбиває українців.
- Президент Франції оголосив про нові санкції проти Росії. Зокрема, вони стосуються 80 російських олігархів. Нову серію обмежень Еммануель Макрон озвучив наприкінці засідання Європейської Ради. Вони входять до 6 пакета санкцій.
- Російське МЗС не втрималося та знову почало сипати звинуваченнями в бік інших країн. Цього разу глава міністерства Сергій Лавров сказав, що Франція нібито розпалює Український націоналізм.
- Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя.
- Очільник Китаю Сі Цзіньпін 10 травня провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили, зокрема, й війну Росії проти України.
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