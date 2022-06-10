Макрон може відвідати Україну й оголосити додаткові поставки зброї, – ЗМІ

Французький президент Еммануель Макрон може приїхати до України. Під час цього візиту він може оголосити про додаткове постачання самохідних гаубиць Caesar.

Відповідну інформацію повідомляють французькі ЗМІ. Вони зазначають, що перспектива поїздки Еммануеля Макрона до України наразі ретельно вивчає його оточення.

Важливо Хіба так говорили з Гітлером, – Дуда розкритикував Шольца з Макроном за дзвінки Путіну

Це може бути перший візит французького президента до України з початку війни.

Відомо, що Франція вже надала нашій державі 6 САУ Caesar. Вони прибули ще наприкінці квітня. Проте ЗМІ повідомляють, що розглядається передача ще 6 гармат до кінця місяця. Еммануель Макрон може це оголосити в Україні, якщо таки відбудеться його візит.

Загалом армія Франції мала всього 76 САУ Caesar. Відповідно до цього, Україні вона віддасть 16% цієї техніки.

Останні новини щодо Еммануеля Макрона

Це може зацікавити – який сценарій Путін готує для Білорусі: дивіться відео