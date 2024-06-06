Макрон заявив, що Франція хоче підготувати бригаду для ЗСУ: чи мова про іноземних військових

Під час візиту Зеленського до Франції чекали гучних заяв французької сторони. І от це справджується: офіційний Париж висловився про підготовку бригади для ЗСУ.

Макрон пообіцяв передати винищувачі Mirage та навчити пілотів. Також він анонсував, що 7 червня під час зустрічі із Зеленським "запустять нову форму співпраці".

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Чи означає це спрямування французьких військових в Україну

Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх захищати свою землю і сформувати "французьку бригаду",

– сказав Макрон.

Утім, поки не йдеться про французьких солдатів в Україні. Втім, президент Франції натякнув, що це можливо. А ще сказав, що такий крок не стане ескалацією.

"Президент України, його міністр оборони закликали усіх союзників швидше готувати солдатів. Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь – ні", – висловився він.

Також Макрон підтвердив, що його країна дозволяє завдавати ударів "по цілях, з яких були випущені ракети". Але обстрілювати мирних жителів не можна.

Усі ці заяви пролунали 6 червня під час інтерв'ю. Розпочинаються вибори до Європарламенту, більшість країн голосуватимуть 9 червня. Тож Макрон скористався символічним днем висадки в Нормандії, щоб висловити підтримку Україні та завоювати політичні симпатії виборців. Адже заяви щодо можливого відправлення військ в Україну чи чогось подібного прогнозували давно.

Що відомо про можливе введення іноземних військ в Україну

Ця заява Макрона, з моменту якої минуло три місяці, збурила Європу та змусила політиків сперечатися. Проте Зеленський не раз говорив: конкретики ще нема. Достеменно не відомо, що мав на увазі Макрон, але точно ішлося про інструкторів.

Французькі ЗМІ перелічили, які завдання можуть виконувати солдати НАТО в Україні. А сам Макрон заявив: може бути створено справжню коаліцію інструкторів.

Олександр Сирський подякував за таку ініціативу, але згодом у Міноборони уточнили: рішення не ухвалено. Михайло Подоляк днями дав інтерв'ю, в якому підтвердив: дискусії справді ще тривають. Але якщо й говорити про інструкторів, нашій державі потрібно їх десять тисяч, а не десять людей.