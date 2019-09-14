Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну, – Кучма

Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма вважає, що Франція і Німеччина, які виступають посередниками в переговорах, будуть підштовхувати Володимира Зеленського до неприйнятних поступок Росії.

Леонід Кучма в інтерв'ю Asociated Press зазначив, що у нього немає великої надії,бо "Зеленський буде один проти трьох осіб".

Читайте також: Це буде новий кордон Росії з Україною, – Кучма про миротворців на Донбасі

Кучма вважає, що лідери Франції, Німеччини та РФ будуть говорити про затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.

Політик пояснив, що Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році.

Давайте дотримуватися Мінських домовленостей,

– сказав Кучма

Все ж Україна наполягає на тому, щоб РФ відкликала проросійських бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.

Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори,

– додав політик.

Володимир Зеленський заявляв, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

Зверніть увагу: Пристайко пояснив свої слова про вибори на окупованому Донбасі

Що таке "нормандський формат"?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.



Нова зустріч відбудеться уже найближчим часом. Спершу мовилося про дату 16 вересня, але згодом РФ перенесла зустріч на ще один місяць.