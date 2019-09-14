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      Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну, – Кучма

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      Леонід Кучма стурбований через зустріч у "нормандському форматі"
      Леонід Кучма стурбований через зустріч у "нормандському форматі" / Getty images

      Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма вважає, що Франція і Німеччина, які виступають посередниками в переговорах, будуть підштовхувати Володимира Зеленського до неприйнятних поступок Росії.

      Леонід Кучма в інтерв'ю Asociated Press зазначив, що у нього немає великої надії,бо "Зеленський буде один проти трьох осіб".

      Читайте також: Це буде новий кордон Росії з Україною, – Кучма про миротворців на Донбасі

      Кучма вважає, що лідери Франції, Німеччини та РФ будуть говорити про затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.

      Політик пояснив, що Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році.

      Давайте дотримуватися Мінських домовленостей,
      – сказав Кучма

      Все ж Україна наполягає на тому, щоб РФ відкликала проросійських бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.

      Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори,
      – додав політик.

      Володимир Зеленський заявляв, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

      Зверніть увагу: Пристайко пояснив свої слова про вибори на окупованому Донбасі

      Що таке "нормандський формат"?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

      Нова зустріч відбудеться уже найближчим часом. Спершу мовилося про дату 16 вересня, але згодом РФ перенесла зустріч на ще один місяць.

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      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кучма Війна на Донбасі Нормандський формат Україна – Росія Новини Росії Новини Франції Місцеві вибори 2020
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