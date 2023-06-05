Це епіцентр подій, – Маляр про загадкову карту, де обведено Бахмут

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Східному напрямку наші військовослужбовці почали наступальні дії. Незабаром вона опублікувала у своєму телеграмі інтригуючу карту, де червоною лінією обведений Бахмут та його околиці.

Власне, як заявила Маляр в ефірі телемарафону, наступальні дії наших воїнів відбуваються в рамках оборонної операції, яка триває ще з 24 лютого 2022 року. Вона також зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.

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Де наступають наші бійці

Посадовиця також наголосила, що війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті.

Зокрема, захисники просунулися в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Парасковіївка (від 200 метрів до 1,6 кілометра) та в районі Іванівського і Кліщіївки (від 100 до 700 метрів).

Крім того, Маляр прокоментувала інтригуючу карту, де червоною лінією обведений Бахмут. Власне, заступниця міністра пояснила, що у цьому районі ведуться запеклі бойові дії. Таким чином Маляр позначила актуальний епіцентр російсько-української війни.



Епіцентр боїв / Фото з телеграму Маляр

По флангах ми вийшли на контроль панівних висот і зараз практично на Бахмутському напрямку ми просуваємось,

– підкреслила Маляр.

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