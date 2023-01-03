Не лише вагнерівці, – Маляр розповіла, які підрозділи Росія стягує під Бахмут
Епіцентром бойових дій залишається Донецька область, зокрема Бахмут, де ворог сконцентрував найбільше своїх потужностей. Там Росія розраховує не тільки на регулярному армію, але й приватні підрозділи.
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила, що під Бахмутом росіяни підключають, крім регулярних військ, приватні армії.
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Під Бахмутом воюють три приватні підрозділи
Маляр інформує, що є інформація, що під Бахмутом не тільки вагнерівці, але й два інші приватні підрозділи. За її словами, ймовірно, йдеться про ПВК "Патріот" та ще один підрозділ нерегулярних військ.
Ми повинні розуміти, що в росіян є величезний людський ресурс, який вони можуть використовувати й вони намагаються його залучати як на регулярній основні, так і в приватних арміях,
– сказала Маляр.
Заступниця глави Міноборони додала, що Україні не варто недооцінювати ресурс Росії як держави загалом.
"Можливо, вони не в змозі вести бойові дії з такою інтенсивністю, як на початку. Але в них ще достатньо запасу, щоб вести війну", – резюмувала вона.
Яка ситуація під Бахмутом
- Росія з травня 2022 року намагається захопити Бахмут, втрачаючи там вкрай багато живої сили та техніки. За минулу добу там було знищено ще 189 російських військових.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов пояснював, що вагнерівці вчепилися у Бахмут через особисті інтереси Євгенія Пригожина та Сєргєя Суровікіна.
- Під Бахмутом тривають напружені та кровопролитні бої для обох сторін. Тільки за одну добу біля Бахмута окупанти здійснили 229 бойових зіткнень та завдали 259 обстрілів.
- У Міноборони Великої Британії прогнозують, що росіяни не будуть мати успіху на Бахмутському напрямку. Причина в тому, що ЗСУ закріпили позиції. В Інституті вивчення війни вважають, що Росія може знизити темп наступу під Бахмутом через дефіцит боєприпасів.